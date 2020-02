Cypreš Hill na Sea Star Festival u Umagu

UMAG – Jedna od najvoljenijih hip-hop grupa u istoriji, Cypreš Hill, najavljena je za Exitov Sea Star Festival koji će biti održan 22. i 23. maja u laguni Stella Maris u Umagu, najavljeno je iz Exit tima.

„Kalifornijski bogovi repa“ kako ih kritika naziva, koji su ostavili neizbrisiv trag na savremenu muziku, imaju svoju zvezdu na holivudskoj Stazi slavnih i neverovatnih 20 miliona albuma prodatih širom sveta.

Oni su i prva rep grupa koja je imala istovremeno čak dva albuma u prvih deset na američkoj top listi, od čega jedan i na samom vrhu.

Multiplatinasti tiraži su ih odveli na najveće festivale sveta kao što su Lollapalooza, Coaćella, Rock Am Ring, EXIT, Glastonbury ili Roskilde, na kojem su prošle godine svirali uz The Cure.

To im nije prvi put da dele binu s gitarskim bendovima, jer su Cypreši poznati kao praktično jedina velika rep grupa koju obožava i alternativna i tvrđa rok i metal publika.

Sarađivali su s rok ikonama kao što su Pearl Jam, Sonic Youth ili Slash, a nakon što su u više navrata išli na zajedničke turneje sa Rage Against the Maćine, frontmen Cypreša, famozni B-Real, u protekle tri godine predvodio je i supergrupu Prophets of Rage.

Još moćniji uživo, ove godine će imati samo dva velika nastupa u Evropi, među kojima je i Sea Star, na koji donose šou u punoj, petočlanoj postavi, ujedno jedini u celoj kontinentalnoj Evropi, dok je drugi na dalekom Islandu.

Oni će se pridružiti drugim zvezdama Sea Star festivala, kao što su Amelie Lens, Meduza, Dubioza Kolektiv, ali i ubistvena regionalna hip-hop postava koju predvode Vojko V, Klinac, Z++, Kuku$, Buntai i drugi.

Cypreš Hill su ostavili neizbrisivi trag u muzičkoj istoriji kao začetnici „west coast“ hip-hop zvuka, ali i kao muzički proroci koji su današnji, globalni uspon latino repa najavili još pre tri decenije.

Njihov prvi singl „How I Could Just Kill A Man“ bio je oličenje tvrdog gangsta repa koji je otvorio vrata za nadolazeći niz ikona kao što su 2Pac, Snoop Dogg i drugi.

Ekscentričan zvuk i prilično neuobičajen izbor semplova inspirisao je i jedan novi, drugačiji hip-hop pokret na istoku koji će par godina kasnije proslaviti Wu-Tang Clan.

Nakon prošlogodišnjeg spektakla koji je priredio Wu-Tang Clan, Sea Star Festival u 2020. diže lestvicu još više i dovodi Cypreš Hill, hip-hop ikone čiji nastupi uživo mogu da zaljuljaju i nepregledne stadionske mase, baš kao i mirno more prekrasne lagune Stella Maris u Umagu.

