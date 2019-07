Dan nauke i Teslin rođendan u kući Kralja Petra I

BEOGRAD – Otvaranjem izložbe foto-dokumentacije replika iz Muzeja Nikole Tesle u Kući Kralja Petra I na Senjaku počelo je šestodnevno obeležavanje 163 godine od rođenja genijalnog pronalazača i dana koji se u Srbiji obeležava kao „Dan nauke“.

Dr Predrag Milosavljević, koji je istraživao Teslin rad u Kolorado Springsu na izradi bežičnog predajnika i proporcijske osnove koje je pronalazač primenjivao u svom radu, kaže da su u okviru Teslinog dnevnika našli na koji je način po danima razrađivao svoj rad i prilagođavao ga tačnim harmonijskim merama.

To je, napominje, specifičnost koja do sada nije bila analizirana u vezi sa njegovim radom, a to će, kako navodi, verovatno doprineti boljem razumevanju Teslinog inženjerskog i filozofskog pristupa.

Organizator Dana Nikole Tesle u Kulturnom centru Kuća Kralja Petra I je Udruženje za kulturu, nauku i obrazovanje „Nikola Tesla“, a suosnivač udruženja Nenad Portić objašnjava da se radi o kulturno-umetničkom događaju tokom kojeg će biti i izlaganja o srpskom srednjem veku odnosno o kontinuitetu od Svetog Save do Nikole Tesle, kao i da će biti predstavljene replike Teslinih mašina koje je izradio Radomir Putnik.

Član veća gradske opštine Savski venac Strahinja Kukić rekao je da je za opštinu velika čast što može da podeli prostor kulture sa vrednim organizacijama koje promovišu Nikolu Teslu.

„Treba promovisati naše velikane, obrazovanje i znanje, to je ono za šta se mi zalažemo“, rekao je Kukić i dodao da će oni nastaviti da besplatno ustupaju prostor kulturi i obrazovanju.

(Tanjug)