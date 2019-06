„Dara iz Jasenovca“ film o brutalnim ustaškim zločinima

BEOGRAD – Napravićemo film na koji se čekalo 75 godina, kazao je reditelj Predrag Gaga Antonijević najavljujući film „Dara iz Jasenovca“ na današnjoj konferenciji za medije održanoj u Vladi Srbije, uz objašnjenje da je država konačno odlučila da finsijski podrži takvo ostavrenje.

Reč je o filmu, kaže, koji će kroz oči deteta slikati brutalnost ustaških zločina u Jasenovcu, a snimanje će započeti krajem leta, a da je premijera zakazana za mart ili april 2020. godine.

„Tada se navršava 75 godina od oslobađanja Jasenovca i odlučili smo da nađemo decu na Kozari i Potkozariju odakle su ljudi zaista odvođeni u Jasenovac. U središtu priče je devojčica Dara koja pokušava da ostane zajedno sa mlađim bratom u logoru Jasenovac kada ostanu bez roditelja.“ kazao je Antonić i dodao da će zloglasnog jasenovačkog mučitelja i ubicu Maksa Luburića igrati gliumac Marko Janketić.

„Imamo još neka glumačka rešenja ali otom potom. Sigurno je da će nam biti teško da snimimo ovaj film jer ćemo raditi sa decom i pitanje je koliko klinci mogu da zadrže koncentraciju i pažnju u jednom danu. Tema je teška i deci neće biti komforno na snimanju. Ipak odlučili smo da film govori o ubijanju estetikom koja će dopustiti da bude prkazivan školskoj deci. Film će biti brutalan, ali neće biti scena zbog kojih će ljudi povraćati u sali“ kazao je Antonijević.

Nataša Drakulić ističe da postoji jedno mesto gde je kako kaže napisala najznačajnija scenarija u njenom životu.

„To je neka kućica sa terasom. Ljudi u blizini su me pitali kada sam odlazila šta sam to pisala jer se nije događalo do sada da plačem i pišem istovremeno. Sve što sam znala i pročtala…slušala od ljudi koji su preživali Jasenovac slilo se u taj scenario“ kazala je Drakulić.

Glumac Marko Janketić kaže da uloga Maksa Luburića sigurno zahteva ozbiljan istraživački rad.

„Postoje istorijski fakti koji će biti autentično preneseni na veliko platno. Imam ogromnu odgovornost zajedno sa celom ekipom da film uradimo na što bolji način“ kazao je Janketić.

Biljana Čekić ima jedanaest godina i završila je šesti razred Osnovne škole „Vuk Stefanović Karadžić u Kozarskoj Dubici.

Ona se našla u naslovnoj ulozi filma „Dara iz Jasenovca“

„Veoma sam srećna što ću učestvovati na snimanju tog filma“ kazala je Biljana.

Stručni konsultant na stvaranju filma je profesor i pisac Majkl Berenbaum kaže da će krozpriču o jednom detetu biti predstavljen zločin koji je uticao na nju, njenu porodicu i zejednicu kojoj pripada.

„Personalizovali smo kroz tu devojčicu stradanje srpskog naroda u Jasenovcu. Jedan pesnik je rekao da je smrt jednog deteta oduzimanje budućnosti. Zločin u Jasenovcu je napad na buućnost jer nijedan čovek ne može da razume da se deca smatraju nepriajateljem i ubijaju. Film će nam predstaviti koliko je užasan čin ubiti neko dete“ kazao je Berenbaum.

Jelena Trivan predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije kaže da je reč o projektu iza kojeg je država do kraja stala.

„Osećam neku vrstu odgovornosti što ranije nismo našli snage i novca da ovakav projekat snimimo. Skoro 8 decenija će se navršitiotkako se dogodila tragedija u Jasenovcu, a Srbija nije na jedan istoriografski način ispričala tu priču. Sada to ispravljamo i verujem da ćemo film o Jasenovcu gledati sa ponosom zbog načina na koji je urađen“ kazala je Trivan i najavila snimanje igranog filma o dešavanjma na Košarama za vreme NATO agresije na Srbiju.

Upravni odbor Filmskog centra Srbije usvojio je predlog komisije za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćeg dugometražnog filma sa nacionalnom temom i za ostavrenju „Dara iz Jasenovca“ dodelio 61 milion dinara.

