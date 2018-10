Dodeljena nagrada Fonda Nikole Trajkovića

BEOGRAD – Nagrada Fonda Nikole Trajkovića pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti dodeljena je danas Saši Đorđeviću za prevod knjige poezije s novogrčkog jezika „Skupljačica mina“ Efrosini Manda Lazaru, u izdanju „Trećeg Trga“ i „Čigoja štampe“.

Nagradu je umesto autora, koji je bio sprečen da prisustvuje, primio urednik „Trećeg Trga“ Dejan Matić.

Matić je pročitao govor laureata koji je istakao da mu je dodelom nagrade Fonda Nikole Trajkovića ukazana velika čast kao relativno mladom prevodiocu, iako mu, kako je naveo, „godine ne idu u prilog tom iskazu“.

„Književno prevođenje nas uči odricanju i strpljenju, uči nas požrtvovanju, ali i inspiriše kreativnost, preuzimanje inicijative i poštovanje prema pisanoj umetničkoj reči, a naročito poštovanje prema čoveku koji izgara u plamenu kreativnog naboja“, definisao je Đorđević svoj prevodilački credo.

On je objasnio da način na koji Efrosini Manda Lazaru tretira svoj pesnički materijal , agonija kroz koju prolazi da to pretoči u izraz kojim će biti zadovoljna i to podeli sa drugima, jesu odlika tvorca pravog poetskog iskaza.

Žiri koji su činili Dejan Ilić (predsednik), Biljana Isailović, Vera Horvat, Miloš Konstantinović i Goran Petrović, razmotrio je knjige prevedene poezije na srpski jezik objavljene tokom 2016. i 2017. godini i jednoglasno doneo odluku o ovogodišnjem laureatu.

Petrović je govorio o Nikoli Trajkoviću koji je preveo ili kako je sam voleo da kaže „prepevao“ oko tri stotine hiljada stihova Žaka Prevera, Andrija Mišoa, Pola Elijara, Gijoma Apolinera, Luja Aragona, Andrea Bretona, Sen-Džona Persa, Žama Koktoa i drugih.

Petrović je primetio da su knjige poezije gotovo proterane iz knjižara, kao i da internet ne mari mnogo za prevodioce, a pogotovo za one koji se bave prevođenjem stihova.

„Srećom stihovi pamte svog prevodioca. Oko tri stotine hiljada stihova na srpskom jeziku, oko tri stotine hiljada stihova velikih francuskih pesnika pamte svog prevodioca Nikolu Trajkovića. A mi ga se sada sećamo jer je izrazio želju da se osnuje fond iz kojeg bi se nagrađivali mlađi prevodioci poezije i sada Fond Nikole Trajkovića može da ispuni volju ostavioca – Nagrada za prevođenje poezije danas se dodeljuje prvi put“, rekao je Petrović.

Ilić je skrenuo pažnju na odgovornost koja je potrebna kada se prevodilac suoči sa zadatkom da poeziju kakvu piše Efrosini Manda Lazaru, svu u jakim potezima, drastičnim rezovima, neočekivanim obrtima, kako na planu označenog, tako i označitelja, prenese u drugi jezik.

„Ono što ova poezija, međutim, hoće da kaže, ne nalazi se samo u jeziku, potrebno je bilo preneti pre svega očajanje o kojem ona govori, sam život, egzistenciju, a to je možda najteže. Za tako nešto ne postoje jezički i prevodilački saveti, nikakvi saveti, ali postoje duša autora i prevodioca, koje se ponekad nađu u istom polju, samo ovoga puta ne minskom, nego poetskom. Tako gledano, pesnik i prevodilac su uvek na istom poslu, svako seje, u polju poezije, u dva jezika, svoju kreaciju“, rekao je Ilić.

