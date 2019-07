Dukić: Angažman evropskih autora izražen ove godine

BEOGRAD – Glavni program 26. Festivala evropskog filma Palić, koji će biti održan od 20. do 26. jula, biće raznovrstan i sačinjen od kvalitetnih filmova, a odlikuje ih angažovanost koju “evropski autori nose u svojim venama”, kaže selektor Nenad Dukić.

„Različiti kriterijumi će biti zadovoljeni onim što ćemo prikazati na Paliću. Dobar je balans između filmova značajnih autora i filmova novih mladih autora“, objasnio je Dukić u intervjuu Tanjugu.

Ne želeći još da otkriva naslove filmova koje će publika gledati na Letnjoj pozornici na Paliću, Dukić je pomenuo da će biti, između ostalog, nova ostvarenja trojice reditelja koji spadaju među najznačajnije evropske autore u poslednjih 20-30 godina i koji iza sebe imaju pet do šest kanskih „Palmi“.

Već je najavljeno da palićki festival otvara film “Bol i slava” Pedra Almodovara, za koji je Antonio Banderas dobio nagradu za najbolju mušku ulogu na ovogodišnjem Kanskom filmskom festivalu, “Mladi Ahmed“, koji je proslavljenim rediteljima, braći Darden, doneo nagradu za najbolju režiju u Kanu, svečano će zatvoriti festival, a ime trećeg autora biće objavljeno na sutrašnjoj pres konferenciji.

S druge strane, Dukić ističe da će predstaviti nove autore, čiji debitanstki filmovi pokazuju da su oni ozbiljan potencijal evropske kinematografije.

„Svaki festival mora da vodi računa da ima etablirane i nove autore, filmove iz različitih zemalja i da se zadovolji kriterijum kvaliteta i tematske raznovrsnosti“, smatra Dukić.

Primećuje da evropski autori osećaju potrebu da govore o problemima sa kojima se suočava savremeni svet, posebno mladi ljudi.

„To pokazuje dobar deo filmova u programu palićkog festivala. Svi, od onih najznačajnijih reditelja kao što su braća Darden, do nekih novih autora, trude se i žele da ukažu na neke od gorućih problema, a to su nezaposlenost među mladim ljudima – recimo slovenački film se bavi tom temom, onda problemi etničkih i religioznih grupa i tenzije koje postoje, sve do narastajućeg kriminala“, rekao je Dukić i otkrio da će na programu biti novi film Teone Mitevske “Bog postoji, zove se Petrunija”.

Da je evropska kinematografija jaka ove godine, odlično se osetilo, primetio je Dukić, u Kanu.

“U Kanu smo imali tri jaka američka reditelja – nove filmove Džima Džarmuša, Terensa Malika i Kventina Tarantina, a s druge strane su nastupili Almodovar, braća Darden, Ken Louč i ispostavilo se da su evropski autori napravili mnogo zrelije filmove, dok su Amerikanci bili ispod svog uobičajnog nivoa.

U svim programima Kanskog i Berlinskog festivala evropski film je dominirao i bio je angažovan tako da ako me pitate šta je osobenost ovogodišnjeg palićkog festivala, onda je to osim balansa između velikih i mladih autora, i angažman koji evropski autori nose u svojim venama i što je ove godine posebno došlo do izražaja”, istakao je Dukić.

Dukić se osvrnuo i na publiku na Paliću, za koju kaže da ceni dobar film i gleda dobar film čak i ako je malo hermetičan u svojoj formi i malo komplikovaniji u svojoj strukturi.

“Nije lako zadržati pažnju publike oko ponoći kada je druga projekcija na Letnjoj pozornici, ali pokazalo se da ta publika ceni dobar film da je to osnovno što želi da vidi. Svaka čast toj publici”, istakao je Dukić.

Na Festivalu evropskog filma Palić biće prikazano više od 130 filmova u 15 selekcija, pri čemu je za takmičarske programe – “Glavni program” i “Paralele i sudari” odabrano po 10 ostvarenja.

