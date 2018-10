Dve nagrade za film „Neputovanja“

BEOGRAD – Animirani film „Neputovanja“ Ane Nedeljković i Nikole Majdaka mlađeg dobio je dbe nagrade u jednom danu i to na festivalima u Španiji i Italiji.

U Španiji film je osvojio Specijalnu nagradu žirija na 51. festivalu „Sitges“ (International Fantastic Film Festival of Catalonia), koji je održan od 4. do 14. oktobra, u kategoriji kratkih animiranih filmova, dok je u Italiji nagrađen za najboliji kratki film po izboru studentskog žirija na Filmskom festivalu u Karboniji koji je posvećen temi migracija i koji je održan od 9. do 14. oktobra.

„Neputovanja“ tokom oktobra učestvuju na čak 12 festivala širom sveta, među kojima autori izdvajaju australijsku premijeru na „Adelaide Film Festivalu“, festival BIAF (Bućeon International Animation Festival) u Južnoj Koreji, „Animage“ u Brazilu, kao i „Animest“ u Bukureštu.

Film je nedavno nagrađen i u Beogradu na festiivalu „Balkanima“, gde je osvojio Specijalnu nagradu žirija za najbolji film u stop motion tehnici.

„Neputovanja“ su premijerno prikazana na ovogodišnjem „Berlinalu“, a na Martovskom festivalu u Beogradu osvojila su „Gran pri“ u kategoriji animiranog filma.

Film se direktno kvalifikovao za Oskara na osnovu osvojenog Gran prija „Zlatni Pegaz“ na festivalu „Animator“ u Poljskoj.

„Neputovanja“ su film o (lokal) patriotizmu, turizmu i emigraciji.

U pitanju je priča o devojčici koja živi u sivoj, izolovanoj zemlji ograđenoj visokim zidom.

Ona nikada nigde nije putovala, ali ceo život mašta kako će jednog dana otići zauvek u savršeni svet koji se zove Inostranstvo.

Film je rađen u stop-motion tehnici, sa plastelinskim lutkama.

Producent filma je Jelena Mitrović (Baš Čelik), koporducenti iz Slovačke su Eva Pavlovičova i Peter Badač, montažer Milina Trišić, muziku je radio Dušan Petrović, zvuk Vladimir Janković i Aleksandar Protić, a narator je Maša Mileusnić.

Film je finansiran od strane Filmskog centra Srbije, Slovačkog audiovizuelnog fonda i televizije Arte.

Predhodni film Ane Nedeljkovic i Nikole Majdaka mlađeg, “Rabbitland” (2013) nagrađen je na „Berlinalu“ nagradom Kristalni medeved i prikazan je na preko sto festivala širom sveta osvojivši i druge značajne nagrade.

(Tanjug)