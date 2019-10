Džoni Štulić je čovek svilene duše

BEOGRAD – O fenomenu grupe Azra, njenom lideru Džoniju Štuliću, Novom talasu, jugoslovenskom rokenrolu, jugoslovenskoj rok kritici…govorili su Ivan Ivačković rok publicista, novinar i autor knjige „Između krajnosti“ u izdanju Lagune, profesor na fakultetu političkih nauka Dušan Pavlović i roker i pisac Nele Karajlić u okviru programa Sajma knjiga u Beogradu.

Ivačković je na početku razgovora napomenuo da je rok kritika između sedamdesetih u osamdesete godine prošlog veka bila izuzetno jaka i viđeniji kritičari su imali moć da nečiju karijeru uzdignu ili unište.

„Bilo je jako bitno šta piše o nečijem albumu u novinama. Tada nije bilo tabloida, a jugoslovenska štampa je bila veoma profesionalna i ozbiljna. Razume se da nije bilo ni interneta pa su tekstovi u novinama bukvalno odlučivali o sudbinama bendova“, kazao je Ivačković i dodao da su se neminovno dešavale nepravde, kao što je prećutkivanje dobrih albuma, ali to se dešavalo sa remek-delima Rolingstonsa, Bitlsa, Džimija Hendriksa…Mnoge od prećutanih ili „iskasapljenih“ ploča od strane kritike su danas nezaobilazni deo rok istorije.

To se u jugoslvenskoj rok kritici desilo sa Azrinim albumom „Krivo srastanje“. Ipak, ukupno gledano rok kritika je održavala kriterijume koji su našu rok scenu održavali kvalitetnom“, kazao je Ivačković.

Kako kaže, Džoni Stulić je napustio Jugoslaviju pre njenog sloma i njegov odlazak više se ticao ličnih razloga nego slutnji da će zemlja propsati.

„Džoni je pre mnogih predvideo slom Jugoslavije i nekim od svojih stihova zaprepašćujućom preciznošću opisao šta će nam se dogoditi. Amerikanci su mu uskratili vizu, pa je otišao u Holandiju i tamo niko njihove pesme nije primetio, jer su te pesme bile inspirisanje našim podnevljem. Iz tog razočaranja nikada nije izašao. Kod nas je“, kazao je Ivačković i dodao da se ono što se danas pripisuje Štuliću, uglavnom njega samog nervira jer ga podržavaju ljudi koji ne misle svojom, već njegovom glavom.

Pavlović kaže da bi neke pesme Džonija Štulića i grupe Azra bile interesantne i danas na globalnom nivou.

„Princip negativne selekcije u našem društvu opstaje još od vremena komunizma… Džoni je pisao i o ekonomskim sunovratima potrošačkog društva… Njegov stih „Klinci zure u TV po celi dan“ je nešto čime se roditelji bave decenijama unazad. Džonijevi tekstovi su bili uvek kvalitetni i njegova poezija mu je donela slavu iako je on govorio da mu je muzika važnija“, kazao je Pavlović.

Prema njegovim rečima, Azra je nastala u vreme kada stasava treća posleratna generacija u Jugoslaviji, kada su oni koji su izneli revoluciju polako počeli da odlaze u penziju.

„Došle su neke nove generacije koje su tražile moderne kulturne modele. Bendovi kao što su Prljavo kazalište, Azra, Šarlo akrobata, Idoli doneli su politički angažovane tekstove svojih pesama ja javnu scenu. Tu se vidi politička i socijalna svest generacije koja glasno kazala da želi nešto drugačije od socijalističkog uređenje koje do tada bilo glorifikovano“, kazao je Pavlović i dodao da je Džoni Štulić u tom miljeu bio najznačajniji autor.

„On je na najbolji način uobličavao ideje svoje generacije. Azra je stalno govorila društvu šta nije dobro i šta mora i može bolje. Džoni je preuzeo na sebe veliku odgovornost i sebe nazivao revolucionarem koji će srušiti i Ameriku samo da nauči engleski jezik. Sve je to kulminiralo pločom „Ravno do dna“ koja je zapravo bila poziv ljudima da misle svojom glavom van zadatih ideoloških, ekonomskih, političkih okvira“, kazao Pavlović.

Dr Nele Karajlić kaže da je koncert Azre na Hvaru 1980. godine nešto najuzbudljivije što je u životu video.

„Posle toga sam, manje više, gledao koncerte svih ozbiljnih svetskih bendova i ništa nije bilo čak ni slično tom Azrinom koncertu. Angažovani tekstovi u rokenrolu pojavili su se na jugoslovenskoj sceni u momentu kada je Tito umro. Apsolutno sam uveren da je rokenrol u jugoslaviji bio projekat Saveza komunista da se da deci da sviraju, jer je to dobra društvena aktivnost, a i rokenrol je sam po sebi leva orjentacija, pa je i prirodno da postoji u zemlji koja ima socijalističko samoupravljanje kao srž sistema. Tito je to znao i pustio rokenrol što smo mi kao talentovan narod iskoristili da napravimo doličnu jugoslovensku rok scenu“, kazao je Karajlić i dodao da su Džoni Štulić i Azra na celoj domaćoj rok sceni bili autentični.

Kako kaže, Azra je bila prvi bend koji nije bio rok panflet.

„Džoni je čovek svilene duše. Tu svoju svilenost branio je arogancijom prema ljudima u neposrednoj blizini. Sreo me je 1994. godine u Beogradu i pitao „Karajliću, jel još uvek sviraš?…lakonski sam mu odgovorio „Sviram“, a on će „Pa zašto to radiš kada ne znaš da sviraš“, sećao se Karajlić.

(Tanjug)