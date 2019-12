Entoni Hikling: Filmovima saznajem istinu o sebi

BEOGRAD – Anglofrancuski reditelj Entoni Hikling, jedan je od gostiju ovogodišnjeg 11. Merlinka festivala, a njegovi filmovi prikazani su sinoć u beogradskom Domu omladine u okviru programa Retrospektiva.

Uz razgovor sa rediteljem, tom prilikom održane su projekcije filmova „Jedan duboki uzdah“, „Mali gej dečko“, „Gde konji odlaze da umru“ i „Frig“.

Govoreći o svojim filmovima koje karakteriše religijska simbolika i eksplicitni seksualni prikazi koji često brišu granicu između nadrealizma i realizma, Hikling je istakao da su svi njegovi filmovi inspirisani iskustvima iz njegovog života.

„Zbog mojih filmova, posebno je to bio slučaj sa filmom „Mali gej dečko“, nailazio sam na kritike zbog prisustva religijskih elemenata koje nisu viđene u filmu pre. Suština je da sam ja bio veoma uključen u crkvu, posebno kad sam bio mlad. S druge strane, to je bio period kad sam pokušavao da se pomirim sa svojom seksualnošću, i te dve stvari su pružale otpor jedna drugoj jer kao religiozan dečko mislio sam da ću zbog svoje seksualnosti otići u pakao, da sam loša osoba, a opet sam znao da je to moja priroda i da to ne treba da se menja“, kazao je Hiking.

Hikling je dodao da su sva četiri filma prikazana u okviru retrospektive inspirisana njegovim ličnim životom gde se kao inspiracija nameće potreba da se dođe do istine.

„Mnogi umetnici poput Marine Abramović, Luize Buržoa i drugih koriste svoje lično iskustvo kao polaznu tačku za stvaralaštvo, a u potrebi za takvom vrstom kreacije je ideja o istini, o tome ko smo. U mojim filmovima mo?ete videti scene koje su inspirisane mojim odnosom sa majkom, sa ocem kog sam upoznao pre sedam godina, kao i moj odnos prema crkvi i slično. S obzirom na to da sam dugo radio na sebi kako bih se pomirio sa svojom prošlošću, to mi je omogućilo da svoja iskustva iskoristim kao polaznu tačku za svoj rad jer sam uspeo da prihvatim i zavolim sebe baš takvog kakav sam“, kazao je Hiking.

Osim retrospektive Hiklingovih filmova, u okviru druge festivalske večeri prikazani su i meksički film „Nije vam ovo Berlin“, brazilska drama „Sokrat“ i čileansko ostvarenje“Princ“, ovogodišnji dobitnik Queer lava na Filmskom festivalu u Veneciji.

Trećeg dana festivala, večeras na filmskom programu su južnoafrički ratni mjuzikl „Kanarinac“, dokumentarci „Stvaranje Montgomerija Klifta“ i „Kraljice“, vijetnamski film „Song Lang“ Leona Lea koji je gost festivala, kao i francuski ovogodišnji dobitnik Queer palme na festivalu u Kanu – „Portret dame u plamenu“.

U sklopu pratećeg programa biće održan „Drag Talks2 od 18 sati ispred sale Amerikana Doma omladine Beograda.

Ovogodišnji Merlinka festival će od 5. do 8. decembra prikazati 120 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova, a specijalni fokus je na francuskoj kvir kinematografiji.

(Tanjug)