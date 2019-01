„Exit Freedom“, kratki film o festivalu

NOVI SAD – Prošlogodišnji festivalski poduhvat EXIT Freedom okupio je više od 355.000 ljudi na pet festivala u pet zemalja regiona, dok je samo EXIT festival posetilo gotovo 200.000 muzičkih hodočasnika i deo te atmosfere u istoimenom kratkom filmu „Exit Freedom“, saopštili su danas iz Exita.

Reč je svojevrsno premotavanje uzbudljivih trenutaka sa prošlog EXIT festivala iz vizure protagonista koje dočaravaju naši mladi glumci sa novosadske Akademije umetnosti Đorđe Mitrović, Nikolina Vujević, Nenad Popović, Anica Petrović, Nevena Nerandžić i Ognjen Nikola Radulović, dok režiju potpisuje Jelena Mitrović, a montažu Lazar Nikolić.

U duhu praznika i uoči najveće festivalske godine dosad, svi koji film do 20. januara podele na Fejsbuku uz hashtag #EXITfilm mogu da osvoje i vredne nagrade, od ulaznica i bekstejdž propusnica, pa do kompletnih putovanja na neki od šest Exitovih festivala ove godine.

Ovaj kratki film vodi nas kroz muzički lavirint od preko 40 zona i bina širom tvrđave, gde su nastupale brojne svetske zvezde kao ?to su Migos, Grace Jones, David Guetta, Ziggy Marley, Alice Merton, Martin Garrix, Fever Ray, Frenć Montana, ZHU, LP, Nina Kraviz, Rićie Hawtin, Dog Eat Dog, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Sevdaliza, Jax Jones, Ofenbać…

Kako organizatori najavljuju i ove godine stižu stotine izvođača iz svih delova sveta, a ranije nego ikad pre, poznati su i prvi izvođači koje predvode rok giganti The Cure, najupečatljiviji rokenrol bend današnjice Greta Van Fleet, najpopularniji Đ svih vremena Carl Cox, vodeći svetski Đ duo Dimitri Vegas & Like Mike, čuveni Phil Anselmo koji će sa svojim novim bendom The Illegals izvoditi specijalni set sastavljen isključivo od pesama Pantere, njujorški tandem Sofi Tukker, operska metal diva Tarja…

Uz svaku kupljenu ulaznicu za EXIT fanovi na poklon mogu dobiti ulaznice i za Sea Star i Sea Dance festivale.

Akcija važi za sve postojeće kupce, kao i za one koji svoju EXIT ulaznicu kupe do utorka 15. januara do kraja dana.

(Tanjug)