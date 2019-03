`Feliks` nova premijera beogradskog Zvezdara teatra

Beogradski Zvezdara teatar uvrstio je u svoj repertoar još jednu predstavu radjenu po romanu Vladimira Kecmanovića. Nakon uspeha komada „Osama-Kasaba u Njujorku“ ovo beogradsko pozorište odlučilo se da na pozorišne daske postavi i Kecmanovićev roman „Feliks“ u adaptaciji Koste Peševskog i režiji Darka Bajića.

„Kecmanović je ovde postao domaći pisac, jer je njegova proza jako pogodna i prilagodljiva za pozorišna izvođenja, ima odličan dijalog i uvek je zasnovana na dobroj priči, što je nešto što je izuzetno važno za dobru predstavu. Priča ima jednu skoro triler osnovu i nije dobra za prepričavanje, kao što u trileru ne bi bilo dobro da se zna ko je ubica“, kazao je novinarima direktor Zvezdara teatra Dušan Kovačević.

Vladimir Kecmanović je otkrio da je do ideje za ovu priču došao tako što je čuo za penzionera prevaranta koji je navodno menjao stan u Beogradu za odgovarajući stan u unutrašnjosti. Taj čovek predstavljen je u liku Feliksa, kome jednog dana u stan, sa pištoljem u rukama, dolazi sin, za koga nije znao da postoji, čime i počinje ova priča.

Dramaturg Kosta Peševski izrazio je nadu da će publici biti veoma zanimljiva paleta žanrova koji su prisutni u ovoj drami.

„Feliks je priča o dvojici prevaranata koji u prevaru ulaze iz različitih motiva. Za jednog je to neka vrsta pobune protiv sistema, dok je za drugog to način da u svoj život dovede oca koga nikad nije imao. To je ono što ta dva lika na neki način čini suprotnim, što ih sukobljava jer jedan prevarom želi da se potpuno otuđi od društva, a drugi da se integriše u to društvo“, kaže Peševski.

Reditelj Darko Bajić koji je u ovom teatru režirao i predstavu „Osama-Kasaba u Njujorku“ po Kecmanovićevom romanu, rekao je da su za njega Kecmanovićeve priče veoma inspirativne,“ jer se njegovi junaci za svoje ciljeve bore do poslednjeg daha“.

Glumac Milutin Mima Karadžić tumači naslovnu ulogu Feliksa. On je u Zvezdara teatru do sada glumio u tri predstave, poslednji put pre čak 15 godina.

„Sve što sam igrao u ovom pozorištu imalo je preko 100 izvođenja. Ovde je dobra atmosfera. Rad na predstavi je bio veoma zanimljiv, upoznao sam ove mlade ljude koji su stvarno daroviti i napravili smo dobru ekipu“, ocenio je Mima Karadžić.

Sina prevaranta Feliksa u predstavi tumači mladi Filip Hajduković.

„Jako sam zahvalan što je Darko Bajić uspeo da mi prenese osećaj slobode koji postoji u ovom pozorištu. To ni u jednom procesu do sad nisam imao, osećaj da može da se proba sve. Mislim da je to jako bitno za mladog glumca i zato sam uživao. Što se tiče mog lika, ja sam ta prošlost sa pištoljem o kojoj je govorio Vladimir Kecmanović“, kaže Hajduković.

„Igram arhetipa povratnika iz Nemačke, gastarbajtera koji je ceo svoj život isplanirao, vratio se i izgradio porodičnu imperiju i drži čvrstu tradicionalnu ideju o očuvanju porodice. Sve dok mu se Feliks ne umeša u život“, kazao je o svom liku glumac Marko Gvero.

Najmađi član ekipe, glumac Nikola Cvetković, koji kroz svoj lik predstavlja zahteve i karakteristike mlađe generacije, smatra da je u predstavi na interesantan način predstavljeno kako ta generacija izgleda danas, odnosno kako bi mogla da izgleda u budućnosti i šta joj preti ako nešto ne preduzmemo povodom toga.

Premijera Feliksa zakazana je za 22. mart, a prve reprize će se igrati 23, 29. i 30. marta.

