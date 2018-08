Femi Kuti 13. septembra na Kalemegdanu

BEOGRAD – Femi Kuti, nigerijski muzičar, princ „afrobita“, i dostojni naslednik svog oca, Fela Kutija, održaće koncert 13. septembra na Kalemegdanu, najavio je danas Centar beogradskih festivala.

Kuti će ovoga puta nastupiti u Beogradu u pratnji benda „Positive Force“ i Makedonske filharmonije.

Više od 70 muzičara učestvovaće u ovom koncertnom spektaklu za koji će ulaz biti besplatan.

Aranžmane za simfonijski orkestar napisao je Džijan Emin koji će ujedno biti i dirigent na ovom koncertu.

Ovaj grandiozni projekat premijerno je izveden u Skoplju u junu ove godine i okupio je oko 15.000 ljudi.

Fantastična atmosfera koju Femi Kuti stvara na svojim koncertima dobro je poznata domaćoj publici koja je ispratila njegove ranije nastupe u Srbiji- prošle godine na Belefu i pre nekoliko godina na Exit-u.

Ono sto će posebno obradovati fanove je to da će na predstojećem koncertu biti izvedeni Femijevi najveći hitovi sa svih deset do sada objavljenih albuma, od kojih su četiri bila nominovana za Gremi nagrade.

„Ovo je prvi put u čitavoj mojoj karijeri da radim sa simfonijskim orkestrom. Oduvek sam sanjao o tome i ovo je vrhunac moje karijere. Pripreme ovog projekta smo počeli pre dve godine i ovo je zaista ogroman projekat. Muzika je univerzalni jezik i saradnja sa Džijanom je tekla lagano“, rekao je Kuti.

Emin kaže da je Kutija prvi put čuo pre 14 godina na „Skopje Jaž Festivalu“ i da je to bilo „nešto zaista neverovatno“.

„Neizmerno sam srećan što je nakon dve godine priprema došlo do realizacije ove ideje. Ovo je najveći projekat koji sam do sada ostvario u svojoj karijeri“, dodao je Emin.

Kao predgrupa će nastupiti beogradski sastav „Igor Vince & His Drum, Braš And Keys (Srb, Cub, Bra)“.

Vins je sa svojim velikim internacionalnim sastavom ostvario značajan broj nastupa u zemlji i regionu, a veliko iskustvo stekao je svirajući na najpoznatijim binama širom sveta i sa Kutijem i to kao prvi muzičar u bendu u istoriji familje Kuti koji nije afričkog porekla.

(Tanjug)