Film „Zelena knjiga“ od danas u bioskopima širom Srbije

BEOGRAD – Film Pitera Farelija „Zelena knjiga“ u kome igraju Vigo Mortensen i Maheršala Ali, premijerno prikazan na 47. FEST-u, od danas počinje da se prikazuje u bioskopima širom Srbije.

Na nedavno održanoj dodeli nagrada Američke filmske akademije „Zelena knjiga“ osvojila je tri Oskara – za najbolji film, sporednu mušku ulogu (Mahershala Ali) i originalan scenario (Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie).

„Zelena knjiga“ je zasnovana na istinitim događajima i velikom prijateljstvu koje je nadilazilo rasne, klasne i društvene prepreke tokom ranih 60-tih godina u Americi.

Film prati Frenka Valelongu, zvanog Toni Lip, koji gubi posao izbacivača u jednom njujorškom klubu i prihvata ponudu Dona Širlija, crnog pijaniste svetske klase, postavši njegov vozač na koncertnoj turneji po dubokom jugu zemlje.

Na put kreću naoružani ‘Zelenom knjigom’ koja će ih voditi kroz mesta koja su u to vreme bila sigurna za Afro-Amerikance.

Suočeni sa rasizmom, opasnošću, ali i neočekivanom ljudskošću i humorom, oni će biti prisiljeni da ostave po strani razlike kako bi preživeli i napredovali na putu života.

Glavnu ulogu u filmu tumači Vigo Mortensen koji kaže da su ga kod Tonija najviše privukli njegovo srce i njegova dostupnost.

„On je tip sa kojim ne želiš da se petljaš. Grub i nasilan, kako može da deluje na prvi pogled, on se dokazuje zapravo kao pristojan čovek. On je džentlmen i radio je svašta kako bi zaradio nešto novca, bilo kao izbacivač u noćnim klubovima ili vozač kamiona za smeće ili kada je igrao karte. On je lik sa mnogo prirodne harizme i dobre volje“, kaže Mortensen.

Maheršala Ali, dobitnik dva Oskara otkriva da je uživao u tumačenju enigmatičnog karaktera kao što je bio Don Širli. Zbog njegove muzičke izvrsnosti, svetskih turneja i velikih dostignuća, Širli, kako Ali veruje, bio je usamljen čovek koji se nikada nije osećao kao da negde pripada.

„Dr Širli je imao sposobnost da postigne velike stvari, ali zbog vremena, morao je da trpi život kompromisa. Kao crni muzičar koji je studirao i želeo da svira klasičnu muziku, a nije bio u prilici, mislim da nikada nije zaista dostigao svoj potencijal. Percepcije koje ograničavaju ljude su oduvek bile deo naše kulture i još uvek su relevantne“ kazao je Maheršala Ali.

Naslov filma asocira na „The Negro Motorist Green Book“, turistički vodič koji je objavljivan u periodu od 1936. do 1966. „Zelenu knjigu“ je kreirao i objavljivao Viktor Hugo Grin i ona je postala nezamenljiv alat za preživljavanje Afroamerikanaca koji putuju automobilom, jer je sadržavala informacije o mestima na kojima crni putnici mogu prespavati, obedovati i ostale informacije koje im pomažu da izbegnu hapšenja, neprijatnosti ili nasilje.

(Tanjug)