Garbage 28. juna sviraju u Beogradu

BEOGRAD – Dugoočekivani koncert američkog rok benda „Garbage“ održaće se 28. juna na Bazenima „11. april“ na Novom Beogradu, najavili su danas organizatori.

„Garbage“, koji čine Širli Menson, Đuk Erikson, Stivi Marker i Buč Vig, godinama su jako popularan bend u Srbiji, a poslednji put nastupili su u 2005. godine na Exit festivalu u Novom Sadu.

Zajedno nastupaju 25 godina. Do sada su prodali preko 17 miliona primeraka albuma i nastupali u preko 35 zemalja. Nakon što su se Buč, Đuk i Stivi okupili u Medisonu (Viskonsin) 1993. i godinu dana kasnije im se priključila Širli, 1995. godine izbacili su debi album „Garbage“, koji je prodat u preko četiri miliona primeraka.

Njihov jedinstveni zvuk i provokativna vizuelna estetika izazvali su veliku pažnju javnosti širom sveta i doneli im ogroman uspeh.

Drugi album benda, „Version 2.0“ (1998) takođe je prodat u preko četiri miliona primeraka, doživeo je velike uspehe na svetskim top listama, ali i nekoliko nominacija za Grammy, uključujući i nominaciju za album godine.

Naredne godine bend je proveo na svetskoj turneji a vrhunac kampanje kojom su promovisali album bilo je i snimanje naslovne pesme za film o Džejmsu Bondu „The World Is Not Enough“.

Nešto kasnije došli su i platinasti album „Beautiful Garbage“ (2001), a zatim i „Bleed Like Me“ (2005), a nakon sedmogodišnje pauze, došlo je i peto studijsko izdanje „Not Your Kind of People“ (2012), koje se našlo na listi Top 50 albuma magazina „Rolling Stone“ i nazvano je „alternativom svemu“ od strane prestižnog „Pitćforka“.

Dvadeset godina od svog debi izdanja proslavili su 2015. godine rasprodatom „20 Years Queer” turnejom.

Njihov najnoviji studijski album „Strange Little Birds“ objavljen 2016. godine, debitovao je na prvom mestu Bilbordovih Top Rock i Alternative Album lista, a bio je i na 14. mestu liste Billboard 200.

Pre dve godine objavili su i jako dobro prihvaćenu i čitanu autobiografiju „This Is The Noise That Keeps Me Awake“ koju je priredio Džejson Koen i za koju je svaki član grupe napisao deo priče, a odmah zatim krenuli i na zajedničku turneju po Severnoj Americi s legendarnom grupom „Blondie“.

Veći deo prošle godine proveli su na turneji po Evropi, Severnoj Americi i Meksiku, proslavljajući 20 godina od svog drugog izdanja „Version 2.0“.

Trenutno rade na novom, sedmom albumu koji bi trebalo da završe do kraja ove godine.

Nakon mnogo godina iščekivanja, „Garbage“ je uvrstio i Beograd na listu datuma za 2019.godinu.

(Tanjug)