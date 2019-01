Gojanović: Kultura je pravi put za regionalnu saradnju

BEOGRAD – Kultura je pravi put za saradnju u regionu i ona treba da nas spaja, kaže hrvatski glumac Toni Gojanović, koji i prvu regionalnu HBO seriju „Uspeh“, u kojoj tumači jednu od glavnih uloga, vidi kao dobar primer saradnje kreativnih ljudi iz zemalja u regionu.

„Mislim da je to nekakav put kojim bi u regionu trebalo ići…“, navodi glumac u razgovoru za Tanjug, nakon pretpremijere „Uspeha“, drame koja kroz zločin, ljubav, posao, porodicu, odanost i nesigurnost istražuje preovladavajuća osecanja frustracije, bespomoćnosti i pasivnosti u svakodnevnom životu običnog čoveka u regionu, a i šire.

Gojanović se nada se da će svaki gledalac, kada odgleda svih šest epizoda serije čije emitovanje počinje 6. januara na kanalu HBO i platformi HBO GO, naći sopstveni odgovor na pitanje šta je recept za uspeh.

Poručuje da svi težimo da postignemo neki uspeh, ali da je odgovor na pitanje šta on predstavlja za svakog od nas različit, za nekoga su to materijalne stvari i novac, za nekog ljubav, sreća, prijatelji.

„Mislim da je to pitanje koje svi sebi postavljamo i odgovor na to pitanje je za svakog od nas različit. Sigurno da svi težimo tome, šta god to bilo za svakog od nas“, rekao je Gojanović.

Za seriju „Uspeh“, u kojoj igraju i Uliks Fehmiu, Marija Škaričić, Tara Taler i Iva Mihalić, kaže da je jedna lokalna priča koja zapravo vrlo internacionalna i da se mnogi ljudi mogu prepoznati u likovima i njihovim problemima, koji su univerzalni.

„Mislim da je velika stvar za ceo region da jedna tako velika produkcijska kuća kao što je HBO odlučila doći na ove prostore, investirati novce, napraviti ovako ozbiljan projekat i postaviti neke nove produkcijske standarde“, rekao je Gojanović.

Ispunila se, kaže, želja da radi sa rediteljem i oskarovcem Danisom Tanovićem.

„Iznenadila me je lakoća sa kojom smo radili. Danis veoma veruje glumicima, uliva nam poverenje i oslobađa prostor da damo najbolje od sebe“, ispričao je Gojanović i dodao da je scenarista Marjan Alčevski napisao ozbiljan i sjajan scenario.

Ne želeći da otkriva previše, kaže da mu je lik koji tumači glumački bio veoma interesantan zbog krajnosti u karakteru iste ličnosti.

„Nažalost, mislim da ima puno ljudi koji se sa tim aspektom priče mogu poistovetiti. To vidimo svaki dan oko sebe, patnju koja dolazi u mnogo oblika“, rekao je Gojanović.

Komentariše i to što sve više poznatih filmskih glumaca i reditelja širom sveta snima serije, te kaže da su se navike gledalaca promenile i da je televizija danas u drugačijoj poziciji nego pre deset godina.

„Svi striming servisi koji nam omogavaju da gledamo celu sezonu (neke serije) ođednom su promenili navike gledalaca. To utiče i na televizijsku produkciju“, rekao je Gojanović.

Za film „Karaula“, koji je snimio kao student, vežu ga posebne emocije, a zadivljen je koliko ljudi mu i danas prilazi sa pozitivnim utiscima i uz citiranje replika iz filma.

„Ta film ima svoj put, svoj život, pronašao je put do publike, živi i dalje i to mi je jako drago. Meni je to bio prvi projekat. Bila mi je čast da radim sa Rajkom Grlićem i Bogdanom Diklićem, Sergejem Trifunovićem, Emirom Hadzihafizbegovićem, Vericom Nedeskom“, kaže Gojanović.

Taj projekat me obeležio i to je jedna draga uspomena, ističe.

Gojanović već godinama živi u Nemačkoj i igra u tamošnjim pozorištima.

Kaže da mu je nemački kao maternji jezik, te da u pozorištu igra klasične uloge, ali i komedije i moderne komade.

„Priroda posla je ista, glumački i zanatski deo posla je isti, jezik i mentalitet su dugačiji. Razlika je da ste tamo suočeni sa nemilom konkurencijom i naprosto ste prisiljeni davati svaki dan sto odsto, ništa ispod toga“, rekao je Gojanović.

Naveo je da nije u mogućnosti da prati pozorišnu scenu Srbije, ali da bi rado gledao predstave jer Srbija ima puno sjajnih glumaca.

Dodaje i da je u Beogradu poslednji put bio baš na premijeri „Karaule“.

Kaže i da trenutno radi na nekoliko projekata koji su u raznim fazama realizacije i dodaje da će o njima pričati tek kada se stvari finalizuju.

Svih šest epizoda serije „Uspeh“ biće dostupno ođednom na platformi HBO GO, dok će se na HBO kanalu serija emitovati nedeljom od 20 sati.

