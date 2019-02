Goran Marković: „Delirijum Tremens“ je film o sudbini glumaca

BEOGRAD – Film „Delirijum Tremens“ reditelja Gorana Markovića biće premijerno prikazan 28. februara u Kombank dvorani u okviru Festovog takmičarskog programa „Srpski film“.

Marković je na današnjoj konferenciji za novinare podsetio da se njegova istoimena predstava igrala 13 godina u Beogradskom dramskom pozorištu i da su film i četvrodelna serija nešto sasvim drugačije te da su nastali po želju Predraga Ejdusa.

„Peca Ejdus me je jednom pozvao i rekao da želi da taj komad snimimo. Otišao sam na televiziju (RTS) za koju sam već radio „Slepi putnik na brodu ludaka“, prihvatili su, ali Peca više nije mogao da igra. Zato sam zamolio Tiku Stanića kome je bilo čudno da zemeni još uvek živog čoveka. Peca je trećeg dana snimanja preminuo“, ispričao je Marković.

On je dodao da sve vreme snimanja imali tu „senku njegove smrti“ , ali da su nastojali da urade film kao da je Ejdus živ i da se zabave.

„Ostali su Anita (Mančić), Milica (Zarić), Pele (Dragan Petrović), ali to je novi poduhvat, to nije isti komad. Nisam želeo da reprodukujem nešto već viđeno i na kraju je to ispala mešavina komedije i drame“, objasnio je Marković.

Tihomir Stanić, koji tumači ulogu koju je u predstavi igrao Ejdus, kaže da je to jedna od uloga za koje se pripremate ceo život.

„Ejdus je meni jedan od najdražih glumaca. Igrali smo „Fausta“ u Narodnom pozorištu i Peca se razboleo pa sam ga posetio u bolnici. Tada ga je posetio i Goran (Marković) i bio sam svedok kada je nastala ideja da neke od njegovih anegdota posluže za predstavu“, prisetio se Stanić.

Podsetio je i na veliku Ejdusovu otmenost u profesiji i privatnom životu i naglasio da je film „Delirijum Tremens“ posvećen Ejdusu.

„Moja ideja je bila da pokušam da dotaknem dostojanstvo koje je Ejdus nosio uprkos svemu što ide uz ovu profesiju“, rekao je Stanić.

Glumica Gorica Popović je priznala da nije gledala predstavu, kao i da je sa Markovićem poslednji puta radila na filmu „Nacionalna klasa“.

„U ovom filmu on je napravio dubinsku sliku našeg sveta i kroz humor govori važne stvari. Neurotični svet pozorišta je ovde sjajno dat. Više od 30 godina sam u Ateljeu 212 i svedok sam mnogih glumačkih uspona i padova. Pilo se, svađalo se, volelo i ovaj film je omaž tom svetu“, primetila je Popović.

Marković je kazao da se u filmu bavi isključivo sudbinom glumaca, ali da to ne znači da priča nije povezana sa aktuelnim trenutkom u kome „glumci imaju važnu ulogu u protestu protiv stanja u društvu“.

Na pitanje zašto je snimio televizijski film, Marković je rekao da je u ljudima na RTS-u pronašao odličan tim, kao i da je poslednjih pet-šest godina odbijan na konkursima Filmskog centra Srbije.

„Pretpostavljam da smatraju da sam za staro gvožđe“, dodao je poznati reditelj i najavio emitovanje serije za jesen.

(Tanjug)