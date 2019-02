Hartefakt organizuje NEW Patronat u Narodnom pozorištu

BEOGRAD – U okviru NEW platforme (New European Ways), Hartefakt fond će u subotu, 23. februara, u beogradskom Narodnom pozorištu organizovati prvi NEW Patronat, najavili su danas iz Hartefakta.

Zamišljen kao godišnji susret domaćih i evropskih (dramskih) umetnika, NEW Patronat teži da uspostavi nove modele saradnje i intlektualne razmene u oblasti pozorišta i dramskih umetnosti.

NEW predstavalja platformu osmišljenu da podrži, promoviše i poveže dramske umetnike iz Srbije sa evropskom pozorišnom scenom.

Kao prva platforma ovog tipa na Balkanu, NEW teži ka repozicioniranju domaće scene na pozorišnoj mapi Evrope, želeći da uspostavi Beograd kao jedan od relevantnih evropskih pozorišnih centara.

Pod sloganom „Srbija stvara dramu“ dramski umetnici iz naše zemlje pokušavaju da ono što je bio negativan imidž u svetlu političkih i društvenih zbivanja poslednjih nekoliko decenija, iskoriste kao inspiraciju za dramsko stvaralaštvo i stvore talas umetnički relevantnih, društveno angažovanih drama i predstava.

Pod okriljem NEW platforme tokom prethodne godine održana su tri masterklasa koja su polaznicima omogućili da se bolje upoznaju sa prilikama u savremenom evropskom pozorištu.

Učesnici su tokom sva tri masterklasa imali prilike da slušaju teorijske i iskustvene okvire vezane za savremene evropske prakse, ali i da praktično razvijaju svoje ideje.

Sledeći korak u razvoju NEW platforme bilo je održavanje velike konferencije pod nazivom „Budućnost izvođačkih umetnosti : perspektive i izazovi“, tokom koje su brojni akteri imali prilike da razgovaraju o važnim pitanjima sektora, artikulišu probleme i predlože konkretna rešenja koja imaju za cilj promenu načina i principa funkcionisanja izvođačkih umetnosti kodnas.

NEW Patronat zakazan za subotu, 23. februara jedinstvena je prilika da Beograd, Hartefakt fond i NEW, u saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu i upravnicom Ivanom Vujić, ugoste pozorišne stvaroce i vodeće praktičare iz Evrope.

Na prvom radnom sastanku formiranja Saveta Patrona, utvrdiće se metode rada, načini povezivanja, mogućnosti prevođenja i promovisanja domaćih autora u ovim pozorišnim sredinama.

Kako je u pitanju saradnja nastala na osnovu dvodecenijske komunikacije i uvažavanja između predstavnika Hartefakta, NEW-a i ovih uglednih pozorišinih umetnika iz svih krajeva Evrope, svi članovi Patronata svoju saradnju, ideje i učešće ne naplaćuju.

Neki od učesnika koji su se uključili u rad Patronata su Gina Moxley, književnica i glumica iz Irske, Jose Manuel Mora, dramski autor iz Španije, Malgorzata Semil, prevoditeljka dramskih tekstova iz Poljske, Neda Nezhdana, dramaturškinja, kritičarka, prevoditeljka, kulturološkinja iz Ukrajne…

Poseban gost prvog susreta Patronata biće ugledni reditelj, dugogodišnji direktor brojnih pozorišta i festivala, osnivač festivala „Neue Stucke aus Europa“ i član žirija najprestižnije „Evropske pozorišne nagrade“ (Premio Europa) Manfred Beilharz iz Nemačke, koji je jedna od ključnih figura nemačkog i evropskog pozorišta 20. i 21. veka.

