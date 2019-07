Hatlak na harmonici svira džez, latino, fanki i Baha

BEOGRAD – Slovenački umetnik na harmonici Marko Hatlak nastupiće večeras sa svojim bendom u Kolarčevoj zadužbini na zatvaranju Belefa i tom prilikom predstaviće svoj novi projekat u izdanju “Dallas Records”-a, a specijalni gost biće gitarista Vlatko Stefanovski.

“To je moj prvi projekat na kome imam bubnjeve, perkusije, sve genijalce u bendu (Žiga Kožar- bubnjevi, Leon Firšt- klavijature

Erik Čebokli- bas, Lazaro Zumeta- perkusije, violin), tako da će biti fanki, latino, rok, pop, Balkan, jedan energetski fjužn, i uz sve to veliki Vlatko. Mislim da će biti vrlo emotivno i interesantano”, rekao je Hatlak Tanjugu.

U Nemačkoj je studirao klasičnu muziku, ali je uvek tražio nove izazove, eksperimentisao sa etno muzikom, tangom, sa savremenom muzikom.

“Izgleda da se sada ispoljava moj pubertet jer sam tada voleo sve te stilove i sada se kao autor predstavljam i uživam jer je drugačije. Glasnije je, manje je intimno. Ranije sam imao produbljene koncerte, a sada će biti čista energija”, objasnio je Hatlak.

Kaže da kao umetnik uvek želi da proba nešto novo ili ono što je želeo u prošlosti.

“Sada je izgleda bilo vreme. ‘Dallas Records’ me je kontaktirao i počeo sam pisati tekstove, to je poseban rad kada spremaš autorsku ploču, ali na njoj su i obrade Baha, jedna pesma ‘Epic Pržanac’ je inspirisana baš srpskom narodnom muzikom”, rekao je Hatlak.

Profesori tokom studija su ga podsticali da se fokusira na klasičnu muziku, ali on smatra da je harmonika tradicionalni instrument i da se treba držati te tradicije.

“Možda treba probati nešto novo uraditi sa tradicijom. Lepo je svirati narodnu muziku i pokazati da se na harmonici može svirati i latino i džez i fanki i Bah. Baš je lep instrument, držiš ga na telu, diše sa tobom i možeš napraviti različite boje koje se odlično uklope”, rekao je Hatlak.

“Ja sam tako ekstreman čovek, volim snažno i nežno. Ranije sam to pronalazio u tangu, jer je on baš bipolaran. U srednjoj školi sam svirao bubnjeve, voleo sam Stivija Vondera, Džerimikvaja i popularne žanrove koje ću sada isprobati i kao pevač”, dodao je on.

Sa oduševljenjem se seća saradnje sa violinistom Stefanom Milenkovićem i koncerta pre par godina u Sava Centru.

“To su ljudi koji me inspirišu svakog dana. Kada vidiš Stefana na bini, to je već svojevrsna škola. I Stefan i Stefanovski su mnogo uradili u životu i velika mi je čast da mogu da učim od njih i da uživam sa njima”, rekao je Hatlak.

Očekuju ga dva velika za harmoniku i orkestar i snimanje Bahovih svita za čembalo.

“Probam da živim iz dana u dan, jer ponekad pritisak može da vas slomi. Nastojim da svakog trenutka budem najbolji i to je moj način da ostvarim velike ciljeve”, rekao je Hatlak.

Kaže da voli izazove, ponekad je razočaran pa sledećeg dana razmišlja šta treba da popravi.

“Treba se uvek pogledati u ogledalo i probati biti što bolji, ne samo umetnik, nego svako i pekar i čistač ulica. Ako svako proba da uradi najbolje što može, onda će taj svet biti perfektan”, istakao je Hatlak.

(Tanjug)