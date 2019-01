„Hladno Pivo“ i Mile Kekin na Arsenal Festu u Kragujevcu

KRAGUJEVAC – Kultni pank rok bend „Hladno pivo“ i njegov frontmen Mile Kekin dolaze na Arsenal Fest 09, koji će biti održan od 19. do 22. juna u Kragujevcu, najavili su danas iz koncertne agencije LongPlay.

Arsenal je prvi festival na kome će Mile nastupiti najpre samostalno kao kantautor 20. juna na Garden Stage-u, gde promoviše svoj novi album „Kuća bez krova“, a dan kasnije 21. juna pevaće na Main Stage-u sa matičnim „Hladnim pivom“.

„Na Arsenalu ću nastupati najprije sam, kao predgrupa svog benda Hladno pivo. Vjerujem da će to izazvati dosta pometnje među ljudima, ko šta sad gđe svira, ali to je prvi put da smo se našli u takvoj situaciji. Nije isti dan pa će biti ljudima lakše da uživaju u svirkama“ našalio se Kekin.

Na albumu „Kuća bez krova“ Kekin je snimio deset pomno biranih i vrhunski odsviranih autorskih i delom autobiografskih pesama, koje se žanrovski razlikuju od materijala koji inače izvodi na koncertima svog matičnog benda.

Sa albuma „Kuća bez krova“ su kao singlovi i spotovi izdvojene pesme „Reno 4“ , „Atlas“, „Takav par“ i „Atlantida“.

„Ne radim istu stvar kao sa „Hladnim pivom“. Sviram sa sviračima koji su me pratili na „Kući bez krova’, pesme sa tog albuma, kao i sa prošlog ‘U dva oka’. Znam da nije publici lako odvojiti me od Hladnog piva, ali upravo je to potrebno kada dođete na moj solo koncert. I tekstualno i muzički je ovo sasvim drugi film, puno smireniji i s glavnim junakom koji jako liči na mene“, kaže Kekin.

Hladno pivo za svoj nastup 21. juna na Main Stage-u Arsenala priprema, kaže Mile, „kombinaciju hitova koje ljudi sve već znaju“.

„Vjerujem da ćemo malo osvježiti repertoar i predstaviti i neke pjesme koje dugo nismo svirali. Ove godine smo odlučili svirati samo velike festivale. Vraćamo se na Arsenal, gđe sam bio zapanjem samom lokacijom, koja je fantastična. Kao iz romana Čarlsa Dikensa, kao da sviraš u industrijskom kvartu u Engleskoj. To mi se odmah svidelo, kao i svetska produkcija zvuka.“, kaže Mile.

Jedan od regionalno najznačajnijih bendova, Hladno pivo tri decenije rada obeležilo je prošle zime velikim koncertom u zagrebačkom Domu sportova gde je snimljen nedavno objavljeni dvostruki CD i Blue-Ray „30 godina – Greatest Hits Live“, sa kog je kao singl izdvojen „Jednim osmijehom“.

