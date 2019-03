Horvat: Štulić je Greta Garbo jugoslovenske rok scene

BEOGRAD – Novinar i muzički kritičar Hrvoje Horvat gost je Beograda gde promoviše svoju knjigu „Štulić:biografija“ u izdanju zagrebačkog Večernjeg lista.

Horvat je zaokružio provokativni životni put famoznog lidera „Azre“ Branimira Džonija Štulića: od detinjstva u Skopju, Jastrebarskom i Ninu, do dolaska u Zagreb i studija na Filozofskom fakultetu i jedinstvenog uspeha s pesmama koje je napisao do raspada Jugoslavije.

Brojne analize, izjave, intervjui, sećanja kolega i saradnika, kao i Štulićevi neobjavljeni rukopisi i privatne fotografije, povećavaju autentičnost Horvatove knjige. Istovremeno, ona je širi politički, društveni i kulturološki kontekst, u kome, jedan od najboljih kompozitora i tekstopisaca svih vremena, pevač i gitarista s Azrom, je živeo i radio.

Svojim odlaskom u Holandiju, (p)ostao je retko dosledan primer vlastitog stiha „jednog dana nema me da nikada ne dođem“.

Horvat je 2005 godine objavio knjigu „Fantom slobode“ o Štuliću.

Nakon toga kako kaže za Tanjug, javljali su mu se Štulićevi rođaci, prijatelji, saradnici…

„Oni su mi ispričali sjajne priče koje se nisu našle u knjizi „Fantom slobode“…Kako je ta prva knjiga rasprodana, mnogi su me nagovarali da napišem nastavak storije o lideru „Azre“ i tako je nastala knjiga“ Štulić: biografija““ kazao je Horvat i dodao da mu je trebalo 10 godina da sve elemente nove priče o Štuliću sabije u jednu celinu.

„Knjiga je kompletna i sadrži mnogo informacija o Štuliću sve do današnjih dana. Kao klinac sam sa 15, 16 godina gledao oko 40 koncerata Azre u Zagrebu kada se događao „Novi talas“. Bila je to inicijalna kapisla koja me je zapalila u klinačkom dobu. Osećao sam da se nešto važno događa i sve do danas pratio sam Štulićev stavaralački opus i životni put“ kazao je Horvat.

Cenjeni muzički kritičar kaže da je veliki uspeh Azre bio zasnovan u velikoj popularnosti benda kod običnog naroda.

„“Azra“ je prodavala po 200 ili 300 hiljada ploča. Danas je to nemoguće. „Azra“ i „Riblja čorba“ su donosile sasvim novu poetiku na jugoslovensku rok scenu. Džonijeva „Azra“ je bila alternativa koja se dopala ljudima i krucijalno uticala na glavne tokove jugoslovenskog rokenrola“ kazao je Horvat.

Prema njegovim rečima Stulić je od 1979 do 1984. godine snimio svoje najbolje pesme.

„Štulić je u tom periodu napisao 107 pesama i Azra je bila na neprekidnoj turneji. Mnoge od tih pesama su bile remek-dela koje danas jednako dobro komuniciraju sa klincima u doba neo-liberalizma kao što je to bio slučaj u vremenu moje mladosti i okvirima sivog socijalizma. Džonijeva pesnička istina je uvek pesnička istina“ kazao je Horvat i naglasio da je priča o Štuliću ostala jednako zanimljiva i posle rapada Jugoslavije i njegovog odlaska u Holandiju.

„On je postao neka vrsta Grete Garbo jugoslovenske rok scene. Svi ga svojataju i svi bi želeli da se vrati. Štulić je zadržao sve do danas poziciju čoveka koji je otišao i rekao dosta. Ima nešto što drugi nemaju jer je ostao dosladan u veri da je napravio odličan izbor odlaskom u Holandiju. Kada se Jugoslavija raspala Sttulićev unutrašnji svet se razrušio. Nijedan rok autor te generacije nije ostao u toj meri uticajan kao Štulić sve do danas. Paradoks je da Štulić za tih 30 godina nije napisao novu pesmu“ kaže Horvat.

(Tanjug)