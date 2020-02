Hothouse Flowers 13. marta sviraju u Beogradu

BEOGRAD – Poznati irski rock bend, Hothouse Flowers, nastupa prvi put u Srbiji 13. marta u beogradskom Bitefartcafeu.

Hothouse Flowers ovim koncertom otvaraju tradicionalni Beogradski Irski Festival koji se održava na različitim lokacijama od 13 do 22.marta 2020.

„Veoma smo ponosni i srećni što ćemo po prvi put svirati u Beogradu i jedva čekamo da se družimo i uživamo u svirci sa svojim fanovima u Bitefartcafeu“, ističu članovi benda.

Hothouse Flowers su oformljeni 1985. godine u Dablinu.

Pevač Liam O Maonlai, gitarista Fiaćna O Braonain i basista Peter O’Toole su svojom sjajnom mešavinom roka, irske tradicionalne muzike i soula odmah privukli pažnju čuvenog Bona Voxa iz U2, koji im je ponudio ugovor sa svojom diskografskom kućom.

Do sada su izdali trinaest albuma, a najviše su ih proslavili hitovi „Don’t Go“, „Give It Up“ i „I Can See Clearly Now“.

(Tanjug)