Injaritu: Filmski stvaraoci su jako dosadni

SARAJEVO – Slavni meksički filmski stvaralac, dobitnik Oskara za filmove “Birdman” i “Povratnik”, Alehandro Gonazales Injaritu održao je danas masterklas u Narodnom pozorištu u Sarajevu, u okviru 25. Sarajevo Film Festivala, gde je govorio o tome kako bira priče za svoje filmove, zbog čega smatra da je “rita bog”, koji mu je najdraži deo dana i zašto je “film okean koji je teško kontrolisati”.

“Za neke je film lični izraz, umetnički izraz ličnog gledišta, za druge zabava ili način zarade. Teško je definisati film, jer je on zapravo sve to. Film je počeo kao eksperiment u Parizu da bi se ljudi zabavili, a onda se razvijao i poslednjih 50 godina je najvažnija umetnička forma. On je spoj interesa i poetičkih principa”, istakao je Injaritu.

