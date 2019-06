Interesovanje za Exit veće nego ikada

NOVI SAD – Interesovanje za „Exit“ veće je nego ikada i stiže 30 posto više stranih gostiju nego prošle godine, zbog čega je kapacitet festivala proširen, saopštili su danas organizatori.

Novosadski hoteli su, kako navode, već nedeljama rasprodati, dok je ograničen broj mesta ostao samo u „Exit“ kampu i privatnim apartmanima.

Na Petrovaradinskoj tvrđavi se uveliko obavljaju radovi na podizanju oko 40 bina i zona širom festivalskog prostora, čiji će kapacitet ove godine biti dodatno proširen.

Prvi gosti iz preko 90 zemalja u Novi Sad dolaze već početkom jula, a upravo broj inostranih gostiju beleži najveći rast, pa će ih u Novom Sadu biti najmanje 30 posto više nego prethodne, takođe izrazito uspešne godine.

Osnivač „Exita“ Dušan Kovačević kaže da je festival već godinama u konstantom rastu, ali da se ovo izdanje dodatno izdvaja od prethodnih.

„Gotovo svakodnevno stižu pohvale iz celog sveta za ovogodišnji muzički program sastavljen od nekih od vodećih svetskih zvezda rokenrola, elektronske muzike, hip hopa i drugih muzičkih pravaca, čiji hitovi zajedno broje više desetina milijardi pregleda”, rekao je Kovačević.

On je dodao da uskoro gase prodaju ulaznica na pojedinim inostranim tržištima, jer se kapacitet brzo puni, a žele da finalne serije ulaznica zadrže za domaću i regionalnu publiku, koja je uvek „zvezda festivala iznad svih drugih“.

Omiljena akcija „4+1“ prošle nedelje je prvi put kompletno rasprodata pre finalnog roka, a veliko interesovanje vlada i za jednodnevne ulaznice, čija se cena već tri puta automatski rasla zbog rasprodaje celih serija ulaznica po unapred utvrđenim cenama.

Prvi put u istoriji novosadskog festivala prednjači prvi dan, odnosno veliko otvaranje festivala, koji ove godine nosi naziv „OPENS Day“ u čast titule Novog Sada koji je Omladinska prestonice Evrope za 2019. godinu.

Veliko interesovanje nije iznenađujuće, napominju organizatori, imajući u vidu da će u četvrtak 4. jula da nastupi jedan od najznačajnijih rok bendova svih vremena „The Cure“ i po mnogima najpopularniji svetski di-džej Karl Koks, a cena ulaznice je i dalje 3.390 dinara.

Za ostale večeri festivala, cene se kreću od 2.690 dinara pa naviše, a korekcija svih cena stiže najkasnije 14. juna, iako su pojedini dani već po automatizmu prešli na nove cene.

Četvorodnevne ulaznice trenutno su u prodaji po ceni od 6.990 dinara, što je i dalje čak 45 posto uštede, i to najkasnije do 21. juna u odnosu na onu koja će one poslednje kupce sačekati na festivalskim kapijama.

(Tanjug)