Izložba „Inner Game“ Vanje Seferović u Čavketovom pasažu

BEOGRAD – Izložba „Inner Game“ (Unutrašnja igra) Vanje Seferović koju čini devet radova, od kojih svaki predstavlja jedan od devet stadijuma razvojnog (ili) evolucionog ciklusa, biće otvorena u petak 30. avgusta u 20h u Čavketovom pasažu pored Kombank Dvorane, najavili su danas organizatori.

Centralne figure su prelepe žene, onakve kakve se uglavnom viđaju u reklamama i na modnim pistama.

Izmeštene iz takvog konteksta, a smeštene na bilborde Ulične galerije, one donose neke dublje poruke od reklamnih; one ništa ne kupuju niti prodaju, one samo stvaraju i savetuju – “Go For Your Dreams” (Kreni za svojim snovima) ili “Focus On The Bright Side” (Fokusiraj se na svetlu stranu).

Svaki od radova komunicira različitim simbolima, a za sve je zajednički motiv životinje – devet životinja kao devet metafora.

Na platnu „Tears Are Teaćers“ su uši polarnog medveda podsetnik na to da je hibernacija prirodna životna faza i da je povlačenje nekada preko potrebno kako bismo sagledali šta smo naučili, čak i iz teških situacija.

U procesu „unutrašnje igre“, možda i više od linija i boja, komunicira praznina – ostavljena je sa namerom, jer sa namerom ni jedan od motiva nije u potpunosti završen i zatvoren.

Devet različitih, a komplementarih poruka, umetnica pretvara u poziv da se fokusiramo na svetlu stranu, da probudimo intuiciju, maštovitost, nežnost i empatiju, kako bi smo živeli srećnijim životom i tu sreću delili sa svetom oko sebe.

