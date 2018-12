Izložba „Izazivam te da me voliš“ u „Prajd Info Centru“

BEOGRAD – Izložba „Izazivam te da me voliš“ (I Ćallenge You to Love Me) holandske umetnice Diane Blok, koja je deo programa festivala Vizualizator, otvorena je večeras u „Prajd Info Centru“.

Izložbu, u organizaciji Međunarodna organizacija za ljudska prava Civil Rights Defenders, Ambasada Kraljevine Holandije i Centar za razvoj fotografije, otvorio je

Henk van den Dool, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji.

Ambasador Van den Dool istakao je važnost Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima koju su pre 70 godina usvojile Ujedinjene nacije.

„Taj broj godina je sasvim dovoljan da se neko ljudsko biće povuče i ode u penziju što ne važi za Univerzalnu deklaraciju čiji je tekst jako važan i danas. Mi moramo da se borimo za ljudska prava i danas ako uzmemo u obzor šta se sve dešava u svetu“ rekao je holandski ambasador.

On je dodao da mi danas nemamo samo moralnu već i zakonsku obavezu da branimo ljudska prava svuda po svetu.

„Na nama je da obezbedimo jednak tretman za sve ljude bez obzira na pol, veroispovest, seksualnu orjentaciju. Zaštita ljudskih prava je jedan od najvažnijih postulata holandske spoljne politike“ kazao je Henk van den Dool.

Fotografije koje čine izložbu nastale su u rasponu od 30 godina u različitim delovima sveta, i istražuju pitanja roda, seksualnog identiteta, tradicije i slobode.

Nakon otvaranja izložbe prikazan je dokumentarac „Mr. Gay Syria“, koji prati dvojicu gej izbeglica iz Sirije koji pokušavaju da izgrade svoje živote u Berlinu i Istanbulu.

