Izložba u Muzeju Paje Jovanovića produžena do 10.februara

BEOGRAD – Muzej grada Beograda produžiće trajanje izložbe “Pogled izbliza. Atelje Paje Jovanovića” u Muzeju Paje Jovanovića do 10. februara.

Izložba “Pogled izbliza. Atelje Paje Jovanovića”, autorke Isidore Savić, kustosa Muzeja grada Beograda, posvećena je oživljavanju enterijera i evociranju atmosfere Jovanovićevog bečkog ateljea, čiji je inventar, po želji umetnika, predat na čuvanje Muzeju grada Beograda 1952. godine.

Umetnikove slike, crteži, skice, lični predmeti i slikarski rekviziti, koji su bili sastavni deo nekadašnjeg luksuznog ateljea u Beču, izloženi su u Muzeju Paje Jovanovića.

Atelje Paje Jovanovića, svetski priznatog akademskog umetnika, po uređenju, nameni i reprezentativnosti odgovara konceptu velikih evropskih ateljea s kraja 19. i početka 20. veka.

Sažimajući privatnu i javnu funkciju, kolekcionarsku strast i potrebu za lepim, Jovanovićev atelje je bio odraz umetnikovog sopstva, ali i duha vremena.

Opremljen u duhu istorizma, ukrašen slikama, skupocenim nameštajem i mnoštvom rekvizita i alatki, pruža sliku o intimnoj i javnoj biografiji jednog umetnika, a njegova rekonstrukcija savremenoj publici omogućava “pogled izbliza” u Jovanovićev svet slika i ličnih predmeta.

Prostor u kome je umetnik nekada intimno sanjario o lepoti, slikajući nago telo svoje supruge Muni, potom mesto u kome su modeli pozirali u orijentalnim kostimima, naoružani kuburama i sečivima, ali i prostor prijema i susreta sa prijateljima i slikarima, oživljen je u savremenoj muzeološkoj interpretaciji.

Posebnu čar rekonstruisanoj umetničkoj radionici daju materijalne uspomene iz slikarevih studentskih dana, kao što su indeks, brojne diplome i nagrade stečene tokom dugogodišnje karijere.

Radno vreme Muzeja Paje Jovanovića je petkom od 10 do 18, subotom od 10 do 17, a nedeljom od 10 do 14 časova.

(Tanjug)