Joković: Nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela

BEOGRAD – Nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela, stalno sam putovala, pa mi se desilo i stvorila sam dva doma, kazala je Tanjugu glumica Mirjana Joković koja glumi glavnu ulogu u ostvarenju „Easy land“ koji će biti prikazan 1. marta u Dvorani kulturnog centra Beograda u okviru programa Festa.

Film „Easy land“ je rediteljski prvenac Sanje Z“ivković i u središtu priče ima Jasnu koju igra Mirjana Joković, talentovanu i ambicioznu arhitektkinju iz Srbije koja živi u Torontu, gde želi da stvori bolju budućnost za svoju kćerku, tinejdžerku Ninu, koju igra Nina Kiri.

Međutim, mentalna bolest od koje pati je veliki problem u njihovim odnosima.

Uz pomoć lekova, Jasna uspeva da radi – ima posao u jednoj prodavnici, a iznenada dobija priliku da se dokaže i izradi projekat svojih snova, ali da bi to izvela, mora da rizikuje svoju stabilnost i krhke odnose s kćerkom.

Kad Nina nađe posao u jednom pozorištu, počinje da veruje u nove mogućnosti.

Jokovićeva kaže za Tanjug da se film bavi različitim temama među kojima je najvažnija kako ljudi koji su napustili svoj dom funkcionišu u inostranstvu.

„To je univerzalni problem svih ljudi koji jednom krenu daleko od kuće iz potrebe da žive negde drugde. To što su otišli, ne znači da su ostavili svoj dom, ali je u redu i da pronađu neko novo mesto, život u inostranstvu“ kaže za Tanjug Mirjana Joković.

Poznata glumica naglašava da svi ti ljudi imaju mnogo toga da ponude u novoj sredini.

„Nasleđe života u nekoj geografiji niko ne može da nam oduzme i to uvek možemo da ponudimo kao nešto novo ljudima u svetu. Naš film govori i kako se ta nostalgija preživljava u novim vremenima kada te srce vuče prema korenima koji te vezuju za kulturu u kojoj si odrastao. Meni je moja zemlja dala jako lepo istoriju pre nego što sam otišla u svet i srećna sam što taj otisak svuda nosim sa sobom“, kazala je Jokovićeva.

Prema njenim rečima, film govori i o mentalnim bolestima i ljudima koji imaju iskustva koja im otežavaju normalan život.

„Ta tema je veliki tabu jer ljudi o tome ne žele da pričaju. Sve to je vrlo problematično jer kada ljudima treba doktor za zub ili nogu, onda je u redu da ga potraže, a kada neko ima mentalni problem, to je ođednom bruka. Naš film ohrabruje ljude da potraže pomoć od lekara za takve probleme. Kada nekome nije dobro na takav način, onda to nije samo njegov problem, već svih ljudi u njegovoj okolini“, kazala je Jokovićeva.

Kako kaže često dolazi u Beograd, iako već 30 godina živi u inostranstvu.

„Nikada se nisam otkinula od Srbije. Meni je to bilo jako važno u životu, jer nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela. Stalno sam putovala i meni se slučajno desilo da sam ostala u inostranstvu i stvorila sam sebi dva doma. Hvala Bogu, ima dosta naših svuda, pa je lakše ostati“, kaže Mirjana Joković.

Prema njenim rečima, kada je razgovarala s rediteljkom Sanjom Živković insistirala je da film bude urbana priča.

„Često vidimo filmove koji se bave našim ljudima, ali vrlo retko imamo prilike da čujemo beogradski sleng, muziku, šlif… Verujem da upravo to treba da nas predstavlja u svetu. Beograd je ozbiljan grad i imamo ozbiljno svakovrsno nasleđe. Zato se u filmu čuju Ekatarina Velika ili Bajaga, jer kako nas je ta muzika povezivala u prošlosti, tako nas vezuje i sada“, kazala je Jokovićeva.

Za nju je Fest uvek bio jedno od najvažnijih mesta u životu.

„Kada smo studirali na FDU, pokušavali smo da falsifikujemo karte za Fest jer nismo mogli na projekcije da ulazimo sa indeksom. Pa, juče je na otvaranju Festa 4.000 ljudi u Sava centru gledalo fantastičan domaći film ‘Otac’ Srdana Golubovića“, kazala je Mirjana Joković.

(Tanjug)