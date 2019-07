Josipa Lisac 14. februara 2020. godine u Beogradu

BEOGRAD – Muzička diva Josipa Lisac održaće koncert 14. februara 2020. u beogradskom Sava centru kada će proslaviti svoj 70. rođendan,

„Ambijent je lijep – prekrasna dvorana Sava centra. No, to je dekoracija. Najvažniji su ljudi, najvažnija je energija, spoj prijateljstava kroz muziku, što se rađalo i njegovalo godinama. Uvijek je to najvažnije. Publiku i mene povezuje obostrano poštovanje. I mnoge nove generacije su pristigle. A ja sam ih zagrilila i oni su mene zagrlili“, kaže Josipa.

Ulaznice za beogradski koncert Josipa Lisac 14. februara već su u prodaji i koštaju 1.800, 2.100, 2.500 i 2.800 dinara na blagajni Sava centra, kao i preko prodajnih mesta i mreže www.tickets.rs.

Kako u poslednje vreme Josipa smanjuje intenzitet i broj nastupa koji jedva dostigne 10 izlazaka pred publiku u toku godine, koncert u Sava centru biće jedinstvena prilika za sve njene fanove iz Beograda, ali i brojnih drugih gradova i mesta, pa čak i zemalja regiona, da dođu i uživaju u bogatom katalogu pesama njene fascinantne karijere.

U tih pedesetak godina rada za Josipu je bila i ostala „apsolutno najljepša muzička saradnja i život sa Karlom Metikošem (1940-1991)“, koji je za nju napravio antologijski album „Dnevnik jedne ljubavi“ iz 1973. godine.

Od samog početka unikatna, vokalno superiorna, specifičnih interpretacija i nekonvencionalnog stila, Josipa i danas nastoji uživo sa svojim pratećim bendom da ponudi neka nova čitanja bezvremenih hitova kakvi su „Magla“, „Hir, hir, hir“, „Gđe Dunav ljubi nebo“, „Boginja“, „Danas sam luda“…

Početkom jula Josipa je održala svoj najveći samostalni koncert u Zagrebu u poslednjih desetak i više godina, na rasprodatom stadionu „Šalata“ pred više od 4.000 posetilaca.

(Tanjug)