Kalkin brani kralja popa od optužbi o zlostavljanju

LOS ANĐELES – Posle povlačenja pesama kralja popa sa pojedinih radio-stanica, kao i epizode „Simpsonovih“ u kojoj Majkl Džekson pozajmljuje glas sa različitih video-platformi, zbog navodnih slučajeva pedofilije, oglasio se glumac Mekoli Kolkin.

Velika prašina podigla se nakon emitovanja dokumentarnog filma u produkciji kanala HBO „Napuštajuci Nedođiju“ (Leaving Neverland), a koji se bavi navodnim slučajevima seksualnog zlostavljanja Džeksona nad maloletnim dečacima.

Kolkin, poznat po svom prijateljstvu so Džeksonom, koje je počelo kada je imao samo devet godina, i ranije je ustajao u odbranu svog prijatelja, čvrsto poričući bilo kakav seksualni kontakt između njih dvojice.

„U mom slučaju, sve je bilo vrlo normalno. To je bilo jedno obično prijateljstvo. Lako je reći da je to bilo ‘uvrnuto’, ali nije. Ljudi preispituju moje prijateljstvo s njim samo zato što je on bio najpoznatiji čovek na svetu“, rekao je, danas 38-godišnji Kolkin, prenosi b92.net.

On je, inače, o svom odnosu s pevačem, kao svedok odbrane, govorio i tokom suđenja Džeksonu za seksualno zlostavljanje 2005. godine.

Tada 24-godišnjak, Kalkin je odbacio optužbe protiv Džeksona kao „potpuno smešne“, ali je priznao da su njih dvojica spavali u istom krevetu.

Kolkin je tada insistirao da njihov odnos nikada nije bio seksualne prirode, da mu nikada nije bilo neprijatno, kao i da su njegovi roditelji bili upoznati s tim.

„Oni to nikada nisu videli kao problem“, izjavio je Kalkin na sudu 2005. godine.

(Tanjug)