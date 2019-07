Kanski favoriti otvaraju i zatvaraju palićki festival

BEOGRAD – Film čuvenog španskog reditelja Pedra Almodovara „Bol i slava“, za koji je Antonio Banderas dobio nagradu za najbolju mušku ulogu na ovogodišnjem Kanskom festivalu, svečano će otvoriti 26. Festival evropskog filma Palić 20. jula, dok će 26. jula belgijski film „Mladi Ahmed“, koji je braći Darden doneo nagradu za najbolju režiju u Kanu, svečano zatvoriti festival.

Drama „Bol i slava“ prati priču mladog reditelja koji preispituje sve izbore koje je donosio u životu dok mu se svet ruši, a sadašnjost i prošlost prepliću.

Kombinovana sa fikcijom, radnja je smeštena u Madrid osamdesetih godina kada mladi reditelj Salvador Malo, ponovo proživljava ključna životna iskustva poput detinjstva šezdesetih godina koje je obeležilo emigriranje njegove porodice u selo u Valensiji u potrazi za prosperitetom, prvog zrelog i bolnog ljubavnog iskustva, pisanja kao jedinog vida terapije za zaboravljanje nezaboravnog, iskustva ranog otkrivanja filma, i osećaja beskonačne praznine koju stvara pomisao na nesposobnost daljeg snimanja filmova.

Delom je reč o autobiografiji u kojoj je Almodovar predstavio pojedine aspekte svog života o kojima nije govorio ranije, a koja, prema rečima ovog reditelja, zajedno sa filmovima „Zakon požude“ i „Loše obrazovanje“ predstavlja deo trilogije njegovih najličnijih i introspektivnih filmova.

Govoreći o svom filmu na konferenciji za novinare u Kanu, španski reditelj je istakao neminovnost preplitanja fikcije i stvarnosti i naveo koji su to delovi istovetni njegovom životu.

„Ovaj film nije doslovna priča mog života, ali sve što se događa glavnom liku moglo se dogoditi i meni. Neke od tih stvari su mi se zaista i dogodile, ali većina njih je izmišljena. Kada počnem da pišem scenario, prve scene imaju neku vezu sa mojim životom, ali onda fikcija dolazi u igru, a kada pišemo, moramo biti verni fikciji, a ne stvarnosti“, istakao je Almodovar.

Kinematografska fikcija, smatra, mora biti realistična, čak i ako nas udaljava od stvarnosti.

„Jedna od stvari u filmu koja se zaista odigrala u stvarnom životu bila je činjenica da sam imao vezu koja je došla do kraja iako je naša ljubav još uvek bila živa, ali su me okolnosti naterale da se odvojim od te osobe i to je neverovatno bolna stvar jer to nije prirodno. Taj odnos koji je još bio veoma živ i od koga sam morao da odsečem – to je bilo kao odsecanje ruke. To iskustvo, koje su mnogi ljudi bez sumnje doživeli, i ja sam prošao, samo što u mom slučaju nije bilo pomirenja, za razliku od onoga što se događa u filmu“, otkrio je Almodovar.

Belgijski film „Mladi Ahmed“ govori o radikalizaciji belgijskog tinejdžera koja ga vodi u njegov lični džihad.

Ova filmska priča rediteljskog dvojca, koja je naišla na izuzetne reakcije publike i kritike u Kanu, smeštena je u današnju Belgiju i pokušava da kroz rastrzanost 13.godišnjaka Ahmeda između njegovih ideala o čistoti stvorenu pod uticajem lokalnog imama i njegovih životnih iskušenja, obradi način na koji ljubav prema životu može prevladati želju za smrću.

Braća Darden istakla su zahtevan rad na ovom filmu što je, prema njihovim rečima, očekivano s obzirom na kompleksnost teme.

„Kada smo završili pisanje scenarija, shvatili smo da smo, na neki način, pisali priču o bezuspešnim pokušajima raznih likova da odvrate mladog fanatika Ahmeda, našeg glavnog lika, od izvršenja njegovog ubilačkog plana. Kada smo počeli da pišemo, nismo ni slutili da stvaramo tako nedokučiv karakter, sposoban da nam izmiče u tolikoj meri, ostavljajući nas bez ikakve mogućnosti dramatične konstrukcije da ga sustignemo i izvedemo iz njegovog ubilačkog ludila“, objasnili su autori.

Oba filma biće prikazana van konkurencije u okviru Glavnog programa koji ove godine broji 12 filmova.

