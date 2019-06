Kiša prekinula koncert “Whitesnake”-a na Tašu

BEOGRAD – Koncert benda “Whitesnake” prekinut je večeras na stadionu Tašmajdan zbog nevremena koje je zahvatilo Beograd.

Jaka kiša prekinula je koncert slavnog benda, ali su članovi sastava ipak na pljusku do kraja odsvirali “Still of the night”, a kiša im nije smetala ni da se nekoliko puta poklone publici.

Koncert je prekinut nakon sat i 20 minuta svirke, tokom koje je publika čula hitove “Here I go again”, “Is This Love”, “Fool For Your Loving”…

“Volimo vas, hvala vam”, poručili su publici članovi benda pre odlaska sa bine.

(Tanjug)