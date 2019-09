Klio predstavio dve nove knjige o slobodi

BEOGRAD – Izdavačka kuća „Klio“ predstavila je danas knjige „Seks i laži“ Lejle Slimani i „Lujo Davičo“ Saše Brajović, koje, kako je istakao glavni urednik Zoran Hamović, povezuje „sloboda – reč koja je uvek aktuelna, živa i neophodna“.

Knjiga Lejle Slimani snažna je i iskrena priča marokanskih žena, zarobljenih u društvu predrasuda i licemerja u zemlji gde zakon kažnjava i zabranjuje sve oblike intimnih odnosa izvan braka, kao i homoseksualnost i prostituciju.

Brajović na sveobuhvatan način osvetljava nedovoljno poznatu ličnost Luja Daviča, umetnika, baletskog igrača, koreografa i pedagoga, čoveka modernih shvatanja, učesnika Narodnooslobodilačkog pokreta i antifašiste.

Hamović je istakao da obe knjige odlikuje istraživački rad i moralna obaveza da se oblikuje kultura sećanja te da traže od čitaoca da preispituju svoju sadašnju poziciju i ne zaborave šta znači ugroženost dostojanstva i slobode.

„Ako se danas pomisli na ime Luja Daviča, malo ko bi znao ko stoji iza tog imena i prezimena koje je obeležilo našu ratnu i posleratnu prošlost. Trebalo je doći do opiljaka istine, što nije bilo lako, kako bi se sklopila kompletna storija o životu i radu baletskog igrača koji je ostavio veliki trag“, rekao je Hamović.

Brajović je kazala da je teško dolazila do dokumenata o Daviču, da su podaci o njemu često bili sa greškom, ali da je ceo njegov život jedna vrsta hrabrosti i veliki motiv za knjigu je bila upravo sloboda za koju se istrajno borio od trenutka kada se odlučuje za balet i zabranjenu Komunističku partiju do bacanja bombe na italijanske oficire i pogibije.

Uz naglasak da umetnost podrazumeva hrabrost i osvajanje slobode, Brajović je rekla da je želela da knjiga bude „suva“ kako bi pokazala koliko malo znamo o Daviču i da to što baletska škola nosi njegovo ime maskira činjenicu da je on zapravo zaboravljen.

O knjizi Lejle Slimani Hamović je kazao da nije u pitanju lepa književnost već faktografski građena zbirka koju je načinila razgovarajući sa Marokankama.

Poreklom iz Maroka, sa francuskom adresom, vrlo angažovana spisateljica i neka vrsta ambasadora predsednika Emanuela Makrona, Slimani se zalaže za prava žena i manjina i približava čitaocima u Evropi probleme Marokanki govoreći zapravo, kako je primetio Hamović, o svima nama, pružajući „mali test moralnog opterećenja“.

Autorka, dodaje Hamović, gradi rečnik nesreće u snažnoj knjizi o nedostatku seksualne slobode.

„Moj cilj nije da napišem sociološku studiju, niti da napravim ogled o seksualnosti u Maroku. Ono što sam htela, to je da isporučim sirovu reč, tu drhtavu a žestoku reč, te priče koje su me uznemirile, potresle, dovodile do besa i katkad do pobune. Sve ove žene su mi saopštile jedno: da njihov život ima važnosti“, objasnila je Slimani.

