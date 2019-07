Književnoj zadruzi SNV nagrada Sajma knjiga u Andrićgradu

VIŠEGRAD – Specijalna nagrada Sajma knjiga u Andrićgradu pripala je ove godine Književnoj zadruzi Srpskog narodnog vijeća iz Podgorice i Fondaciji „Grupa sever“, za knjigu „Istraga predaka“ Ivana Negrišorca.

Za izdavački poduhvat godine u Republici Srpskoj, priznanje je pripalo Zavodu za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava iz Istočnog Sarajeva za đelo „Knjiga Petra Kočića“, priređivača Duška Pevulše.

Ista nagrada za Srbiju, pripala je Institutu za srpsku kulturu Priština – Leposavić, za knjigu „Kosovo i Metohija u politici velikih sila 1896 – 1908“ Vesne Zarković.

U Andrićevom institutu, u okviru Sajma knjiga, publici je predstavljena knjiga pisca i predsednika Matice srpske, Ivana Negrišorca (Dragana Stanića) „Istraga predaka“.

Reč je o knjizi eseja i pjesama koje je autor sabrao, a koja umnogome pojašnjava srpsko pitanje u Crnoj Gori i na njega daje pregršt odgovora.

U uvodnoj reči, pisac Milan Ružić rekao je da se kroz ovu knjigu vidi da su Srbi u Crnoj Gori mnogo toga dali integralnoj srpskoj kulturi.

„Svi do jednog imaju reči čijim izgovaranjem kupuju torbe u kojima nose svoje glave kojima će platiti kusur tih reči. Knjiga Ivana Negrišorca je ukoričena Crna Gora u svoj svojoj kulturno-umetničkoj, političkoj i istorijskoj veličini, i njena suzopisana i oplakana sudbina“, rekao je Ružić.

Književnik i književni kritičar Selimir Radulović naglašava da knjiga predočava našu žalosnu crnogorsku i srpsku priču koja se razvija saglasno modelu totalnog obrta, katastrofe.

„Od istrage poturica i borbe za očuvanje vlastitog identiteta, naroda i države, došlo se do radikalizovanog oblika duha samoporicanja, do istrage predaka, do obračuna sa njima i preinačenja njihovog zavjeta“, kazao je Radulović.

Književnik Budimir Dubak istakao je da je ukupno delo Negrišorca jedinstveno u srpskoj književnosti, u skoro svim žanrovima.

„Negrišorac kaže da je treći svjetski rat već počeo, ali o njemu još nemamo jasnu predstavu. Prije svega, zato što je to prikriveni rat u kome protivnici iscrpljuju trećega“, istakao je Dubak.

Autor eseja i pesama bileženih duže od tri decenije, Ivan Negrišorac, govori da je knjiga nastala u teškoj muci koju svi proživljavamo, a naročito pravi Crnogorci.

„Ko nas tera da srpsko zajedništvo rasturamo i zašto na to pristajemo. Potrebno je da mirno, eliminišući autodestruktivne priče, razumijemo istorijske procese i promjene u svesti ljudi. Njegoš nije imao dileme ko je. Potrebno je da se vratimo njegovoj poziciji, organizovati se u njegoševskom pokretu otpora, to je spasonosno“, kazao je Negrišorac.

Nakon promocije ove knjige, publika je na Teslinom trgu u Andrićgradu imala priliku da prisustvuje događaju nazvanom „Srpsko veče“ u okviru koga je Srpsko pjevačko društvo „Svetosavnik“ iz Podgorice, a uz besede nekoliko istaknutih književnika Ivana Negrišorca, Selimira Radulovića, Milice Bakrač i Budmira Dubaka, obradovalo prisutne starim srpskim pesmama koje su bile prirodan nastavak promocije knjige „Istraga predaka“.

