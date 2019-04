Komemoracija Dobrici Erić, dukatu na jeziku

BEOGRAD – Komemoracija povodom smrti književnika, pesnika, proznog i dramskog pisca Dobrice Erića održana je danas u beogradskom Klubu književnika.

Okupljeni su se prisetili zajedničkih druženja sa pesnikom, a njegove kolege ispričali su i po čemu je Dobrica bio jedinstven i voljen među svim generacijama.

„Dobrica Erić je dukat na jeziku. Reč prijatelj to je dukat na jeziku, to daje sjaj i odsjaj ljudskom liku. Njegovim glasom pevala je cela Srbija. On je pesnik kao glas našeg naroda, oplemenio je i dečiju dušu i svakog blagonaklonog prijatelja“, rekao je Miljurko Vukadinović.

Dobrica koji je prvu zbirku pesama objavio pre 60 godina, mnogim svojim kolegama ostavio je divne uspomene, a iako je ostala velika praznina, on će ostati upamćen kao veliki umetnik koji je pisao za sve ljude od sedam do 77 godina.

„Dobrica je cvet srpske poezije, jedan cvet koji možemo nazivati erićevac jer je on zapravo progovorio o svakom cvetu, travi , lišću, sve ono što čini prirodu, zapravo saglasje između prirode i životodajnosti bila je suštinska osnova pesništva Dobrice Erić. Svaka njegova reč je dukat, iz vukovske riznice. On je samorodan pesnik i takav sigurno da je našao načina da u svakom čoveku nađe blagodatost“, kazao je Radomir Andrić i dodao da je Erić pre svega bio pesnik u melodiji.

„On nije rimovao ništa nasilno nego spontano. Ta melodija je promenila sve nas, posebno decu jer deci neke stvari ne možeš reći baš previše metaforično ali moraš im reći tako da ona osete i prepoznaju dobrotu koja je njima namenjena. Plenio je svojim govorom pre svega, svi mi znamo da je bila svuda svečanost gde je on govorio jer je nosio tri osobine: dobrotu,ljudskost i duševnu poruku, rodoljublje. Mi, njegovi prijatelji osećamo veliku prazninu, ali je važnije to što je ostavio veliki trag i pamtiće ga generacije“, ispričao je Andrić.

Mirijana Bulatović veruje u besmrtnost Dobrice Erića.

„Zašto bi bog ugasio plamen poezije koji je upalio u njegovom srcu. Dobrica je bio pesma sa raširenim rukama koja će sada nebom da odzvanja. Čudesni svitac, sanjar, Dobrica čobanska torbica napustio je privremeno zemaljsku kuću i vratio se u svoj lepši dom“, kazala je Bulatović.

Komemoracija je završena aplauzom okupljenih, posvećenom uspomeni na velikog pesnika.

(Tanjug)