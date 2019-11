Koncert orkestra Muzikon u četvrtak u Kolarcu

BEOGRAD – Kamerni orkestar „Muzikon“ predstaviće publici u četvrtak, 28. novembra, kraj prvog ciklusa, kao i Level Up sezone kroz koncert „Level Up no. 4 – Vrh“, u Zadužbini Ilije M. Kolarca sa početkom u 20 časova.

Publika će imati priliku da premijerno čuje delo za dva klavira i orkestar kompozitorke Anje Đorđević.

Na koncertu nastupa poznata austrijska pijanistkinja i redovna profesorka Univerziteta Mocarteum Kordelia Hofer Tojč, kao i jedna od naših najznačajnijih pijanistkinja Minka Popović.

Poslednji koncert prvog ciklusa orkestra Muzikon je simbolično nazvan „Vrh“ i predstavlja vrhunac planiranog dostignuća, sa idejom doprinosa uzdizanju duha zajednice i bacanja novog svetla na jedno od izuzetnih dostignuća civilizacije – klasičnu muziku.

Kroz dve godine postojanja, Muzikon je, pored dve koncertne sezone na Kolarcu, nastupao širom regiona predstavljajući publici nekoliko vekova muzičkog stvaralaštva, od baroknih dela, do džeza i rokenrola, iz perspektive klasičnog orkestra.

Pored širenja ideje da je klasična muzika nešto u čemu svako može da uživa, Muzikon pruža mogućnost mladim muzičarima da se usavršavaju i nastupaju sa vrhunskim izvođačima i autorima koji dolaze iz različitih delova sveta.

Nakon kraja prvog ciklusa, orkestar priprema velike koncerte – očekuju ih nastupi sa Stefanom Milenkovićem, Borisom Berezovskim, turneja u Kini, kao i mnogi drugi projekti.

Na programu u Kolarcu je Leo Janaček „Svita za gudački orkestar“, zatim pomentute kompozicije Anje Đorđević „Summertime“ (contemplation under a sunny tree) – premijera dela za dva klavira i gudački orkestar, kao i Ludvig Van Betoven „Koncert za klavir i orkestar broj 4“.

Projekat Level Up sezone je sufinansiran od strane Ministarstva kulture iz oblasti savremenog stvaralaštva za 2019. godinu, a koncert je podržan od strane Austrijskog Kulturforuma.

(Tanjug)