Konkurs za Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa

BEOGRAD – U Francuskom institutu u Srbiji, održana je konferencija za medije povodom raspisivanja konkursa za Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa Srbija – Francuska.

O ovom programu govorili su ataše za kulturu Francuskog instituta Katrin Fodri, član Gradskog veća Grada Pančeva zadužen za kulturu i omladinu Nemanja Rotar, strip autor Saša Rakezić, i direktorka agencije Komunikart, Monika Husar Tokin.

Katrin Fodri je, u ime Francuskog instituta kao inicijatora projekta, istakla da strip kao deveta umetnost ima značajnu tradiciju, kako u Francuskoj tako i u Srbiji.

„Zbog toga je Francuski institut u Srbiji, tokom proteklih nekoliko godina, bio naročito angažovan na unapređenju stripa u obe zemlje. želimo da ohrabrimo autore u Srbiji da razviju nove forme izražavanja“ kazala je Fodri.

Ona je apomenula da je ovaj konkurs namenjen mladim autrokama i autorima iz Srbije i Francuske i razvoju novih talenata.

„Rezidencijalni program ima tri glavna cilja. On predstavlja podršku stvaralaštvu na polju stripa i grafičkog izraza u širem smislu. U tom smislu ovaj program obezbeđuje srpskim autorkama i autorima vreme i prostor da razvijaju svoj rad. Takođe, program teži da promoviše originalne stilove, nove trendove u crtanju i naraciji. Iz tog razloga ovaj konkurs će biti otvoren za umetnice i umetnike koji se izražavaju različitim medijima, bilo da se radi o crtežu, digitalnom izrazu ili multimediji“ navela je Fodri.

Nemanja Rotar je potpisivanje međudržavnog sporazuma ocenio kao „događaj od prvorazrednog značaja“, naročito imajući u vidu da je Francuska zemlja u kojoj strip umetnost zauzima značajno mesto na sceni savremenog stvaralaštva.

„Nije to nimalo slučajno. To je potvrda decenijskog rada naših umetnika, pre svega Saše Rakezića (Aleksandra Zografa), na utemeljenju jake strip scene u našem gradu. Po tome smo sada i mi Pančevci prepoznatljivi u svetu. To je ono što čini jedan grad kulturnim središtem i ukida pojam provincije“ zaključio je Rotar.

Saša Rakezić u svetu stripa mnogo poznatiji kao Aleksandar Zograf, govorio je o važnosti ovakvih programa za autorke i autore:

„Za strip autorke – autore iz Srbije je od najveće važnosti da dobiju šansu da svoj rad usavrše, i da vlastito iskustvo uporede sa stvaraocima iz drugih sredina. Tim pre u Francuskoj, zemlji gde se stripu posvećuje posebna pažnja, i u Angulemu, gradu u kojem se nalazi Međunarodni centar za strip i ilustraciju. To je šansa da čitava naša scena dobije novi zamah i da ovdašnji strip autori budu dodatno podržani u svojim naporima“ kazao je Zograf. .

Monika Husar Tokin, direktorka Agencije KomunikArt iz Pančeva, koja je kao partner na projektu, zadužena za organizaciju odlaska autora iz Srbije u Angulem, i dolaska autora iz Francuske u Pančevo, istakla je da će strip crtači odabrani na konkursu imati priliku da svoj rad, nastao u toku rezidencijalnih boravaka, prezentuju i promovišu u Srbiji.

„U Pančevu se u oktobru održava Nova Festival, na kojem ćemo u okviru posebnog izložbenog segmenta predstaviti oba projekta“ kazala je Husar Tokin. .

U okviru programa Ukrštenih umetničkih rezidencija između Srbije i Francuske, biće podržana dva stripska projekta u vidu umetničke rezidencije stripautora iz Srbije u franuskom gradu Angulemu tokom juna i jula 2020. godine, kao i francuske strip autore koji će boraviti u Pančevu u oktobru 2020. godine.

Konkurs je otvoren do 23. februara 2020. u ponoć, a imena odabranih biće objavljena 6. aprila 2020. godine na sajtu Francuskog instituta u Srbiji.

Dobitnici stipendije iz Srbije boraviće u Kući autora u Angulemu, a dela koja nastanu u toku umetničke rezidencije biće prikazana na izložbi organizovanoj u okviru Nova Festivala u Pančevu u oktobru 2020. godine.

Da podsetimo, u okviru posete predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona potpisan je Sporazum o saradnji u oblasti kulture i stripa između francuskih i srpskih institucija.

Projekat Ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa Srbija – Francuska je rezultat tog Sporazuma, i podrazumeva uspostavljanje prve po redu strip rezidencije između dve zemlje, u 2020. godini.

