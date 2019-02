Limunacija gostuje u Zvezdara teatru

Predstava „Limunacija“ niškog Narodnog pozorišta, nastala po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Nebojše Bradića gostovaće u beogradskom Zvezdara teatru 19. februara.

Ova komedija nastala je po motivima pripovetke Stevana Sremca „Limunacija na selu“.

Iako je pripovetka objavljena pre više od 120 godina, a Kovačevićev komad pre tačno četiri decenije, priča je i dalje vrlo aktuelna. Bavi se mentalitetom naših ljudi, njihovim odnosom prema vlasti i prikazuje sve teškoće koje nastaju kada u našem narodu treba da dođe do neke promene.

Priča prati učitelja Sretu koji dolazi u jedno selo u kome želi da pokrene promene. U odnosu na Sremčev konzervativni odnos prema novim idejama, koji se ogleda u tome što je Sreta u njegovoj pripovetki pun fraza i parola, ideja sklepanih od raznih ideoloških pravaca koje se ne uklapaju u jednu moguću sliku društva, Dušan Kovačević u svom komadu pomera fokus priče, kaže reditelj Nebojša Bradić.

„Radi se o vremenu druge polovine 19. veka, tačnije vremenu u kojem dolaze napredne ideje Svetozara Markovića i ruskih prosvetitelja. S jedne strane je konzervativna sredina, a s druge, nove ideje. Sremac je bio prilično konzervativan i negovao rigidan odnos prema promenama što je prisutno i u njegovoj „Limunaciji“.

Dušan Kovačević u svom komadu napisanom po motivima Sremčeve pripovetke ukazuje na strah od promena i nespremnost za njih, kao najveći problem svakog društva. U njegovom fokusu je to sagledano kao negativna strana našeg mentaliteta, što prepoznajemo i posle sto dvadeset godina od nastajanja Sremčeve pripovetke, odnosno četrdeset godina od nastajanja Dušanovog dramskog teksta. Ova komedija spada u one komade kojima Dušan Kovačević „potkazuje život“, a zbog kojih publika hrli u pozorište“, kaže reditelj Bradić.

Najveću prepreku za razvoj društva reditelj Nebojša Bradić vidi u zatvorenoj sredini i ljudima koji najviše misle o konkretnoj dobiti koju mogu da ostvare ukoliko podrže određenu ideju. U stalnoj borbi za lični interes gubi se interesovanje za budućnost čitave zajednice. Međutim, nove ideje ipak donose pojedinci, kaže Bradić.

„Da nema nikakvih promena, verovatno bismo i mi hodali u istim suknenim pantalonama u kojima hodaju Sremčevi junaci. Vrednosti koje društvo treba da ima, donose pojedinci. Računati na to da u društvu imamo sto posto svesnih pojedinaca koji čine narod i koji će biti faktor razvoja, nemoguća je misija. U procentima, to je mnogo manje od pedeset posto ljudi koji su zaista spremni da idu napred, rizikuju i trpe poraze. Ponekad mi se čini da takvih ljudi ima onoliko koliko i prstiju na našim rukama“, kaže Bradić.

U ovoj predstavai učetvuje brojna glumačka ekipe koju čini šesnaestoro članova ansambla niškog Narodnog pozorišta: Dejan Cicmilović, Dragana Jovanović, Danilo Petrović, Aleksandar Marinković, Aleksandar Mihailović, Sanja Krstović, Dragoslav Savić, Miroslav Jović, Stefan Mladenović, Miroljub Nedović, Marko Pavlovski, Marjan Todorović, Katarina Mitić, Katarina Arsić, Uroš Milojević i Dejan Gocić

Premijerno, predstava je izvedena 1. decembra na sceni Narodnog pozorišta u Nišu.

