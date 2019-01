Lopez: Tragedija savremenog sveta je usamljenost

DRVENGRAD – Španski glumac Serđi Lopez, dobitnik „Nagrade za buduće filmove“ 12. „Kustendorfa“ kaže da uživa da igra zlikovce i da ima sreće da je uglavnom dobijao vrlo zanimljive likove, smatra da film mora da bude političan i oduševljen je obećanjem Emira Kusturice da će igrati u njegovom sledećem ostvarenju.

„Za mene je Kusturičino obećanje posebna nagrada. Njegovi filmovi su svojevrsno putovanje. Kada govori o ljudima koji se konstatno sele, putuju, on govori zapravo o svima nama, jer niko od nas ne zna šta ga očekuje u budućnosti. Dok gledate njegove filmove, zaboravljate da su to glumci, već imate utisak da su to pravi ljudi i on je zaista izuzetan reditelj“, istakao je Lopez ne krijući svoje oduševljenje zbog mogućnosti sarađuje sa slavnim rediteljem.

(Tanjug)