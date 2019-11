Luka Šulić: Trudim se da uvek budem revolucionaran

BEOGRAD – Nakon turneja širom sveta kao deo priznatog dua 2Cellos, Luka Šulić je odlučio da sam snimi album i bude prvi muzičar u istoriji koji će izvesti celokupna Vivaldijeva “Četiri godišnja doba” u aranžmanu za solo violončelo.

Ovim albumom, koji je snimio za Sony Clašical u Rimu, vraća se svojim klasičnim korenima, a predstaviće ga nizom nastupa, uključujući i Beograd 6. februara u Sava centru.

Duo 2Cellos su tokom svoje karijere imali za cilj popularizovanje klasične muzike, a kako u razgovoru za Tanjug Šulić ističe, to je upravo jedan od razloga zašto se odlučio baš za kompoziciju “Četiri godišnja doba”.

“Smatram da se svako ko sluša ovo Vivaldijevo delo odmah može zaljubiti u klasičnu muziku, a to jeste moja životna misija. Treba se boriti. Mi koristimo društvene mreže, kao jedan je od načina promocije, ali isto tako odabirom samog repertoara klasiku približavamo publici. Odabrao sam delo koje je za sve, a ako se to prezentuje na pravi način, odsvira sa puno emocija, žari i strasti, ako uživa izvođač u tome – onda će uživati i publika, doći ćemo do njihovih srca”, kaže violončelista.

Drugi razlog za odabir “Četiri godišnja doba” je, kako kaže, taj da je za njega bio veliki umetnički izazov da odsvira ovo delo po prvi put u istoriji u aranžmanu za violončelo.

“Uvek kada nešto radim i sa 2Cellos i samostalno, želim da napravim nešto novo, nešto revolucionarno”.

Međutim, ovo Vivaldijevo delo ga veže i za najranija sećanja iz detinjstva, jer kako otkriva, to je bila prva kaseta u kolima njegovog oca, te je odrastao uz tu kompoziciju.

“Uvek mi je bila želja to da odsviram na čelu i evo napokon je došlo pravo vreme za to pošto smo sa 2Cellos uzeli jednu pauzu od turneja, te je ovo bio najbolji trenutak da se i Stjepan i ja posvetimo solo projektima koje smo imali u glavi već duže vreme.”

Razlog zbog kojeg je 2Cellos toliko uspešan i zbog kojeg je postao muzički fenomen, je, kako ističe, baš zbog njihovih individualnih karakteristika i kvaliteta koje poseduju kao individualci.

“Bilo bi šteta zanemariti taj aspekt naših života, a 2Cellos će uvek biti tu. Imamo priliku da doživimo sve što možemo od klasičnih koncerata po salama, halama do arena, što je stvarno veliko zadovoljstvo.”

U prvom delu koncerta beogradska publika će uživati uz Vivaldija i “Četiri godišnja doba”, a nakon pauze sledi malo opušteniji deo programa.

“Tu će se naći neke klasične kompozicije koje su meni izazov, ali su i zanimljive za širu publiku. Takođe, neću zapostaviti ni moju rokenrol životinju koju negujem u sebi, te ću svirati i neke rokenrol divljačke stvari”, kroz osmeh kaže Luka.

Za Beograd ga vežu samo najlepše uspomene, a jedan od najboljih koncerata, priznaje, dogodio mu se u Areni kada su nastupali kao 2Cellos. Od beogradske publike, zato nema tremu i jedva čeka da se vrati u Sava centar.

“I tamo smo imali sjajan koncert, zato sam nestrpljiv da istrčim na binu i dam sve od sebe.”

Za vreme snimanja u Rimu rodila mu se ćerka Hana kojoj je i posvetio album.

“Posvetio sam joj album da joj se odužim jer me nije bilo tamo. Nikada to neću prežaliti, ali nažalost, neke stvari jednostavno ne možeš da planiraš. Hana se rodila 13 dana ranije, a ja sam naivno mislio da ću otići u Rim, snimiti album i vratiti se supruzi. Ali eto, sudbina je tako htela, porođaj je prošao dobro, tako da smo svi srećni što ću sada, zbog pauze sa 2Cellos biti više sa svojom porodicom”, zaključuje Šulić.

