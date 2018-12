„Mama“ Harija Potera „vredi“ jednu milijardu dolara

BEOGRAD – Najplaćeniji pisac na svetu na kraju 2018. godine je Džoan Rouling, čije je bogatstvo procenjeno na jednu milijardu dolara, objavio je sajt Yahoo.

Prema oceni Yahoo-a, to nije neko iznenađenje, jer Roulingova je ne samo najbolje plaćeni pisac, već ima smisla za biznis.

Stvorivši serijal o dečaku čarobnjaku Hariju Poteru Roulingova je osvojila milione čitalaca u celome svetu ali je osnovala i pravi komercijalnu imperiju.

Osim serijala o Hariju Poteru, koji je ekranizovan i dramatizovan, 53-godišnja književnica zaradila je ogromne pare prodajom razne robe od igračaka do odeće sa likovima svojih junaka, a osnovala je i tematske parkove gde se posetioci mogu da „sretnu“ sa svijim omiljednim junacima iz knjiga.

Samo tokom protekle godina Rouling je zaradila 54 miliona dolara.

Ipak, ona je spremna i da svojim bogatstvom pomogne dobrotvorne organizacije, a nedavno je učesrtvoivala u oprodukciji filma „Fantastične životinje-Grindelvald“ i nastavlja da piše romana za odrasle čitaoce pod pseudonimom Robert Galbrajt.

Na drugom mestu po bogatstvu među piscima je brazilski pisac Pulo Koeljo, čiji je imetak procenjen na pola miliona dolara.

Koeljo, koji je u mladosti bio hipik i o tom iskustvu je napisao roman koji je ove godine preveden i na srpski jezik, napisao je nekoliko romana tokom osamdesetih godina, među kojima i „Alhemičar“ koji je nekoliko godina tavorio nezapažen pre nego ga je ponovo objavio Harper Kolins 1994 i postao je svetski hit. Koeljo piše i dalje, a sada adaptira neke od svojih knjiga za televiziju.

Treći na listi najbogatijih živih pisaca je Stiven King, koji, prema proceni stručnjaka, „vredi“ 400 miliona dolara. Neki od Kingovim romana su postali već klasici horor žanra i nedopsorno je majstor žanrovske literature.Najveći uspeh su do sada postigli njegovi romani “ Keri“ Isijavanje“ i „To“, koji su svi ekrnaizovani.

King (71) je poznat po svom političkom aktivizmu i donatorstvu. Nastavlja da piše i uskoro mu izlazi novi roiman.

Još jedna književnica među najbogatijim piscima dobro je poznata i kod nas.To je Nora Roberts čije bogatstvo je procenjeno na 390 miliona dolara

Ona je poznata kao pisac ljubića, iako ima i trilera.

Pocela je da piše jer joj je bilo dosadno da bude domaćica i podiže decu tokom svog prvog braka. Duže vreme je slala svoje rukopise izdavačima koji su ih odbijali, sve dok 1981. nije objavila roman o punokrvnom konju.

Od tada je 67-godišnja Nora Roberets osvojila niz nagrada za žanr romansi i neke od knjiga su adaptirane za televiziju. Njen novi roman „O krvi i kostima“ izlazi iz štampe do kraja ove godine.

Peta spisateljica na listi najbogatijih je Danijela Stil, čiji se kapital ceni na 375 miliona dolara. Do sada je štampala 165 knjiga, pet puta se udavala i ima iz svih brakova poneko dete. Karijeru je počela kao pisac reklama i jedan od šefova joj je preporučio da se oproba kao pisac popularnih porodičnih romana i ljubića.

Prvi roman je objavila 1972. godine i od tada Danijela Stil ne prestaje da piše iako ima već 71 godinu.

Do sada je kritika bila nemilosrdna premna njoj jer su joj zapleti i teme veoma slične ali ženska publika je veoma rado čita i ona objavljuje svake godine nekoliko novih naslova.

Šesto mesto na ovoj listi je pripalo Džemsu Patersonu, čiji je kapital procenjen na 310 miliona dolara. Prvu knjigu je štampao 1976. godine i od tada je jedan od najpopularnijih pisaca trilera.

On je rekorder po broju knjige koje su se našle na bestseler listi NJujork Tajmsa ali ima i došta kritičara jer mnoge knjige je pisao u kooperaciji sa drugim autorima. Nedavno je objavio roman koji je napisao u saradnji sa bivšim američkim predsednikom Bilom Klintonom.

Džonu Grišamu je pripalo sedmo mesto sa „samo“ 200 miliona dolara. On je bio advokat krivičnog prava i za romane crpe inspiraciju iz svoji sudskih slučajeva. Probio se 1989. rukopisom “ Vreme je za ubijanje“ sa pričom koja se zasnivala na svedocenju jedne žrtve koje je čuo u sudu. Tekst je iskoristio za pisanje filmskog scenarija koji je napisao sa glumcem Metjuom Mekkonahijem, a u filmu je igrala Sandra Bulok.Tek zatim je rukopis štampan. Inače pre toga je bio odbijen 28 puta.Od tada je još sedam njegovih knjiga ekranizovano.

Sedmo mesto to jest kapital od 200 miliona dolara poseduje R. L Stajn koji je to zaradio pišući horor knjige za decu u serijalu koji je bio naslovljen “ Najježeni“. Taj serijal je pretočen u tv seriju koja se i sada prikazuje u SAD. On inače i dalje piše knjige za decu i drži predavanja kako treba pisati knjige za decu i tinejdžere.

Još jedan autor poseduje kapital koji ne prelazi 200 miliona dolara, a to je britanski pisac Džefri Arčer koji je na pocerku karijere bio poslanik u britanskom parlamentu.

POšto je bio umešan u neki skandal odlučio je da se posveti pisanju fikcije bazirane na svom iskustvu stečenom kroz život u britanskim krugovima bankara i poslovnih ljudi.

Na desetom mestu je Den Braun koji je zaradio „svega“ oko 160 miliona dolara najviše zahvaljujući romanu „Da Vinčijev kod“, jer knjige koje je napisao pre i posle ovog romana nisu bile globalni hitovi

Među piscima koji su zauzeli mesta od 11. do 20. ima samo nekoliko koji su poznati i srpskim čitaocima, kao što su Džordž R.R Martin pisac epske fantastike, uključujući „Pesmu leda i vatre“, po kojoj je snimljen tv serijal “ Igra prestola“, Dejvi Baldači, Nil Gejmen, Nikolas Sparks, Suzan Kolins…

(Tanjug)