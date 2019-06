Marko Luis pre „Thievery Corporation“ na Tašu

BEOGRAD – Sve popularniji Balkan-soul autor Marko Louis nastupiće 26. juna pre vhunske svetske muzičke atrakcije „Thievery Corporation“ na njihovom koncertu na stadionu Tašmajdan u Beogradu.

„Ovo leto je puno predivnih iznenađenja, a jedno od njih je i koncert ‘Thievery Corporation’. Za mene je još veće iznenađenje da ću imati privilegiju da sa bendom zagrejem publiku pred koncert legendarnih ‘Thievery Corporation’, i to sve, na kultnom Tašu! Zadovoljstvo je, moje!“, poručuje Marko Louis.

Posle uspešnih albuma “Shine On Me” (2015) i “Beskraj” (2017), na kojima je sarađivao sa vrhunskim umetnicima, iz raznih krajeva sveta, Marko Louis je u oktobru 2018. godine objavio “Euridiku”.

Sa novog albuma izdvojili su se naslovna „Euridika“, „Svemir“ i „Imao sam ružne sne“, kao i dueti “Sanjao sam” sa autentičnim Božom Vrećom, “Idi” sa mladom i originalnom ekipom „Helem Nejse“ iz Sarajeva, dok je „Svet je tvoj“ snimio sa svojom sestrom Majom.

Na stadionu Tašmajdan 26. juna Beograđane očekuje, kako najavljuje organizator „Long play“, spektakl mnogoljudne postave benda „Thievery Corporation“, čiji je osnivač, producentski i autorski duo Rob Garza i Erik Hilton, zaslužan za nastanak čitavog podžanra elektronske muzike oplemenjene upotrebom regea, daba, hip-hopa, dauntempa, indijskog trip-hopa i bosa nove, što se čuje u pesmama „The Rićest Man In Babylon“, „Sweet Tides“, „Lebanese Blonde“, „Until the Morning“, „Letter To the Editor“.

Ulaznica za koncert „Thievery Corporation“ košta 2.500 dinara preko www.tickets.rs.

(Tanjug)