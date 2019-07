Međunarodni naučni skup „POSMOL 2019“ u SANU

BEOGRAD – Međunarodni naučni skup „POSMOL 2019“ biće održan od 18. do 21. jula u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

U okviru skupa biće organozovana 20. Međunarodna radionica o fizici nisko energijskih pozitrona i pozitronijuma, 21. Međunarodni simpozijum o elektron-molekulskim sudarima i rojevima i 5. Radionica o neravnotežnim procesima.

Tokom četiri dana konferencije očekuje se gostovanje više od 150 učesnika iz Velike Britanije, Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana, Brazila, Indije, Kanade, Meksika, Kolumbije, Švajcarske, Austrije, Portugala, Francuske, Austrije, Nemačke, Češke Republike, Poljske, Španije, Finske, Mađarske, Islanda i Srbije.

Konferencija „POSMOL 2019“ je satelit najvećeg međunarodnog skupa iz oblasti atomske fizike ICPEAC (International Conference on Photonic, Electronic, and Atomic Collisions), koji će se ove godine održati u Francuskoj, od 24. do 30. jula.

Organizatori ovog događaja su Srpska akademija nauka i umetnosti i Institut za fiziku u Beogradu.

Na otvaranju će govoriti akademik Vladimir S. Kostić, predsednik SANU, i akademik Zoran LJ. Petrović, sekretar Odeljenja tehničkih nauka SANU.

(Tanjug)