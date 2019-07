Mesec posvećen svemiru na National Geographic

BEOGRAD – Premijerom dugometražnog dokumentarca „Apolo: Misije do Meseca“ Toma Dženingsa, 7. jula, kanal „National Geographic“ započinje mesec posvećen svemiru povodom 50. godišnjice prvog čovekovog sletanja na Mesec.

Film prikazuje neemitovane snimke sa misije, nedavno dobijene video zapise i retke fotografije svih 12 misija kako bi predstavio celu priču o Apolo svemirskom programu NASA-e.

Nil Armstrong je 20. jula 1969. sišao niz stepenice, kročio na površinu Meseca i zaključio: ”Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo”.

Tog sudbonosnog dana, sa više od pola milijarde ljudi prikovanih za TV ekrane, Apolo 11 postala je prva letelica koja je spustila čoveka na Mesec.

Astronauti Armstrong, Majkl Kolins i Baz Oldrin završili su svojim poduhvatom svemirsku trku i ispunili cilj predsednika Džona F. Kenedija, a ovaj istorijski poduhvat zauvek je promenio svet.

Film „Apolo: Misije do Meseca“ spaja preko 500 sati video-snimaka, 800 sati zvučnih zapisa i 10.000 fotografija, koristeći Dženingsov poznati stil prepričavanja kako bi odveo gledaoce iza scene.

Ovaj intimni serijal prikazuje ceo raspon Apolo svemirskog programa NASA-e, od tragične Apolo 1 misije, u kojoj je poginulo troje astronauta, do poslednjeg leta, kojim je program završen.

„Uz pomoć zvučnih i video-zapisa hrabrih astronauta, Apolo: Misije do Meseca, prikazuje sva dešavanja i zvukove koji nas vode nazad u zlatno doba svemira“, kaže Dženings.

Serijal nema naratora niti savremene komentatore, misije su prikazane isključivo kroz arhivske televizijske snimke, radijske prenose, kućne snimke i filmske i zvučne snimke iz kontrolne sobe NASA-e, kao i snimke crnih kutija iz Apolo kapsula i sinhronizaciju zvučnih snimaka sa gramofonskih traka iz kontrolne sobe.

„‘Apolo: Misije do Meseca’ prikazuje ne samo šta se dešavalo u kontrolnoj sobi već i u domovima porodica i prijatelja koji su posmatrali dok njihovi voljeni poleću u nebesa. Čitav svet na trenutak je stao da se divi neverovatnoj hrabrosti i optimizmu koji je Apolo predstavljao“, naveo je Dženings.

Pored „Apolo: Misije do meseca“, tokom jula „National Geographic“ će emitovati i specijalne emisije: „Armstrongovi snimci“, „Misija do Saturna: Unutar prstenova“, „Apolo: Povratak na Mesec“, „Katastrofa Čelendžera: Poslednja misija“ i „Istraživač: Putovanje do Evrope“.

(Tanjug)