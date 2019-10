Mihailović: Ne stojimo, Srbija napredovala poslednjih godina

BEOGRAD – Akademik i jedan od najznačajnijih živih srpskih pisaca Dragoslav Mihailović (89), čiji se najnoviji roman „Treće proleće“ pojavio neposredno pred beogradski Sajam knjiga, smatra da Srbija ne stagnira i da je u poslednjih šest-sedam godina napredovala.

On je tako u Beogradskoj hronici na RTS-u, odgovorio na konstataciju voditeljke da su kritičari ocenili da njegovo novo delo, koje je nastavak priče „Treće proleće Svete Petronijevića iz 1983.godine, ostavlja utisak „kao da stalno stojimo“ i da se u našem društvu ništa nije promenilo u poslednjih 35 godina.

„Mislim da ne stojimo i da je u poslednjih šest-sedam godina došlo do poboljšanja. Nemam veze sa strankama, niti ‘trčim’ za stranačkim liderima, ali smatram da jeste došlo do izvesnog poboljšanja i da to može da vidi narod koji živi ovde, kao i oni koji ne žive u Srbiji, ali gledaju šta se ovde događa“, rekao je Mihailović.

Govoreći o potrebi da nastavi priču koju je davno napisao, Mihailović je kazao da „mu se u pozadini te pripovetke još nešto otvaralo“ i da je imao ideje za kojima je pošao.

„Meni se čini da nisam pogrešio, a kritičari i čitaoci će to oceniti na svoj način i imaju prava na to. Imam 22 knjige, a svaki put sam se trudio da maksimalno opteretim moju tzv. kreaciju i da otvorenim očima gledam svet i da o njemu govorim onako kako bih govorio sa svojim prijateljima“, rekao je Mihailović i dodao da je kao autor, koji je „zašao u debele godine“, zadovoljan svojim književnim opusom.

Upitan ima li danas hrabrosti u pisanju i da li je ona uopšte bitna u pisanju, akademik je potvrdio da hrabrosti ima i dodao da je važno biti pošten prema ljudima i biti otvoren prema svetu i poštovati ga, a to će se, kaže, nekad isplatiti.

„Bio sam jako strog prema sebi, provodio sam beskrajne sate u ‘deljanju’ svojih rečenica, ali kad pogledam unazad, čini mi se da nisam pogrešio“, kazao je Mihailović.

(Tanjug)