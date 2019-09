Na „Animator festu“ 49 filmova dece i mladih iz SRB i Evrope

JAGODINA – U Kulturnom centru u Jagodini večeras će biti otvoren 7. Međunarodni festival animiranog filma dece i mladih, koji će trajati do 22. septembra i na kome će biti prikazano 49 filmova, 33 u kategoriji dece do 15. godina i 16 u kategoriji dece od 15 do 18 godina.

Festival će početi u 19 sati otvaranjem izložbe ilustracija – animacija čiji je autor Iva Ćirić, a zvanično otvaranje festivala i takmičarski program prve kategorije, fimovi za decu do 15 godina, prvi deo je od 19,30 sati.

Koncert grupe „Kvazarter“ i koktel dobrodošlice je u 20,30 sati, saopšteno je iz Kulturnog centra.

Učestvuju autori filmova iz Ruske Federacije, Hrvatske, Portugalije, Srbije, Ukrajine, Bugarske, Nemačke, Izraela, Italije, Slovenije, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, Poljske, Holandije…

Selekciju filmova izvršili su urednica Animator festa Marija Vulić iz Jagodine i Mihajlo Dragaš iz Bora.

Filmove za decu i mlade do 15.godina će ocenjivati žiri: Radostina Nejkova iz Bugarske, Stevica Živkov iz Rumunije i Andrea Martinjoni iz Italije a filmove za decu i mlade od 15 do 18 godina, Iva Đurić iz Srbije, Marija Lendova iz Ruske Federacije i Mladen Đukić iz Republike Srpske.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Skupštine grada Jagodine.

