Nacistički vojnici pokorili Evropu na metamfetaminima

BEOGRAD – Šta su uzimali vojnici nemačkog Rajha kao doping, koliko je Hitler zavisio od ličnog lekara, koju ulogu je imao Hitlerov lični junak u usponu Trećeg Rajha, samo su neka od pitanja o kojima su u Bitef teatru razgovarali filozof Srećko Horvat i hvaljeni nemački pisac Norman Oler, autor svetski popularne knjige „Blitzed: Drugs in Nazi Germany“.

Nakon vrlo uspešnog Filozofskog teatra s pozorišnim rediteljem Oliverom Frljićem na prošlogodišnjem BITEF-u, novi Filozofski teatar u goste je doveo Olera, autora svetskog bestselera o Trećem rajhu i narkoticima.

Horvat je na početku razgovora kazao da Olerova knjiga nije roman, iako sama tema zvuči ne samo kao publicistička već, kako kaže, podseća na naučnu fantastiku.

Olerova knjiga je izazvla veliko interesovanje u svetu i prevedena je na 31 jezik, ali

još ne i na srpski.

Tokom detaljnog dugogodišnjeg istraživanja, Oler je sakupio materijal koji povezuje nacizam i upotrebu narkotika u jednom izuzetno „propisanom“ i „čistom“ društvenom sistemu.

Nemački pisac je kazao da je prvi put u Beogradu i da mu se jako sviđa njegova nepretencioznost.

„Beograd je kao Berlin pre nego što je postao grad robe i kapitala. Lepo vam je ovde“, kazao je Oler.

Prema njegovim rečima, nacisti su koristili drogu u velikoj količini, a ta je tema do pre nekoliko godina bila apsolutni tabu u nemačkom društvu.

„Nema Nemca koji bi na bilo koji način povezao nacizam i narkotike. Vrlo važan aspekt nacističke ideologije bilo je insistiranje na kultu zdravlja. Nacisti su želeli da se predstave kao čistunci – čiste krvi, čak su 1933. godine doneli zakon o zabrani narkotika u tada još Vajmarskoj republici“, kazao je Oler i dodao da su nacisti razbili široko rasprostrannjenu upotrebu morfijuma posle Prvog svetskog rata.

„Hitler je bio vegetarijanac, protivnik alkohola. Čak je i pozdrav ‘heil’, osim „živeo“ značio i „zdrav“. Dakle „Zdrav Hitler“ bio je oličenje nacističke čistoće. Poznanik jednog od mojih prijatelja koji je kupovao stari nameštaj 2010. godine, našao je kredenac pun ‘pervitina’, koji je u doba nacizma bio regularni lek. Jedini sastav tog leka bila je sintetička droga metamfetamin“, kazao je Oler.

Naveo je da je potom počeo da istražuje upotrebu narkotika u nacizmu i to istraživanje ga je dovelo do saznanja da su „različiti nacistički blickrigovi“, brze pobede po Evropi bili mogući jer su vojnici masovno koristili metamfetamin.

Prema njegovim rečima, u zajedničkom istraživanju s jednim nemačkim istoričarem naišao je na podatak da je mladi nemački hemičar u 19. veku uspeo da izdvoji morfijum iz maka.

„Kasnije su njegove kolege pronašle heroin i aspirin, pa se heroin jedno vreme u Nemačkoj preporučivao kao lek koji uspavljuje decu. Bilo je popularan među roditeljima tog doba“, klaže Oler i ističe da su droge bile zabranjene u nacističkoj Nemačkoj sve do 1936. godine kada se održavala Olimpijada u Berlinu.

„Tada su farmaceutske kompanije prouzvele ‘pervitin’ koji je držao glavu bistrom i omogućavao ljudima da više vremena provedu bez sna. Slogan tog doba bio je ‘Nemačka, probudi se'“, kazao je Oler.

Kako navodi, „pervetin“ je bio lek trenutka.

„Domaćice su ga uzimale da bi brže čistile kuću i Nemačka je bila spremna za rat. Jedan profesor koji je radio na otklanjanju umora kod nemačkih vojnika, preporučivao je ‘pervetin’ kao sredstvo za stimulans pre napada na Poljsku i Austriju. Objašnjeno je vojnicima da mogu da budu budni još osam sati nakon uzimanja leka. Naručeno je 35 miliona tih tableta pre napada na Francusku. Tri dana i noći su Nemci napredovali kroz Francusku bez ikakvog odmora. Prešli su planinski venac kao da su se kretali po asfaltiranoj ploči“, kazao je Oler i dodao da je to bilo prvo hemijsko oružije koju su Nemci koristili.

Za njega nema dileme da je Hitlerov lekar Teodor Morel svakoga dana ubrizgavao vitamine u vođu Trećeg Rajha.

„Bio je to avangardni način dopingovanja. Od 1936. da sve do 1945 godine, prema svedočenjima Morela, Hitler je primao svakoga dana jednu ili dve injekcije. To su hiljade i hiljade injekcija. Od 1941. godine Morel je kombinovao različite opijate s vitaminima i stereoidima… Bilo je tu spida, kokaina… Bilo je zapanjujuće šta je sve koristio pred kraj 1944. godine“, kazao je Orel.

(Tanjug)