Nagrada „Aleksandar Lifka“ i za Rajka Grlića

PALIĆ – Pored scenografa Miljena Kljakovića Kreke, ovogodišnji dobitnik nagrade „Aleksandar Lifka“ je i Rajko Grlić, hrvatski filmski reditelj, autor kultnih filmova „Samo jednom se ljubi“, „U raljama života“, „Karaula“, „Ustav republike Hrvatske“…, saopštili su danas iz organizacije Festival evropskog filma Palić koji dodeljuje nagradu.

Festival evropskog filma Palić tradicionalno dodeljuje nagrade „Aleksandar Lifka“ istaknutim domaćim i inostranim filmskim stvaraocima, koji su svojim angažmanom dali izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji ostavivši neizbrisiv trag.

Rajko Grlić je proslavljeni jugoslovenski i hrvatski reditelj.

Režiju igranog filma magistrirao je 1971. na FAMU u Pragu.

Autor je nekih on najznačajnijih filmova na našim prostorima, koji su prikazivani na redovnom bioskopskom repertoaru svih pet kontinenata, i u takmičarskim programima najvećih svetskih festivala uključujući i Kan.

Kao scenarista radio je na pet dugometražnih igranih filmova drugih režisera, kao i na televizijskoj seriji „Grlom u jagode“.

Bio je i producent više dugometražnih filmova.

Uz to je napisao i režirao šesnaest kratkometražnih filmova i četrnaest dokumentarnih za televiziju.

Između ostalog je napisao, režirao i producirao interaktivnu filmsku školu „How to Make Your Movie; An Interactive Film Sćool“, koja je 1998. u Njujorku proglašena za najbolju svetsku multimediju.

Dobitnik je Nagrade grada Zagreba, priznanja „Vladimir Nazor“ za životno delo, Nagrade grada Denvera za doprinos svetskom filmu, počasni je građanin Monpeljea i počasni doktor Univerziteta u Novoj Gorici.

Ovogodisnje izdanje Festivala evropskog filma Palić, održaće se od 20. do 26. jula na Paliću i u Subotici, u organizaciji Otvorenog univerziteta Subotica.

Festival su posetili, između ostalih, Nikita Mihalkov, Ken Louč, Roj Anderson, Ken Rasel, Brajan Koks, Teo Angelopulos, Kristi Puju, Jirži Mencl kao i najveća imena srpske i jugoslovenske kinematografije. Palićki festival je i dobitnik nagrade EFFE u organizaciji Evropske asocijacije festivala za najbolji evropski umetnički festival u 2017-18. godini.

