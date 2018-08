Najdžel Kenedi 10. oktobra u Sava centru na otvaranju Bemusa

BEOGRAD 17. avgusta (Tanjug) – Slavni britanski violinista, Najdžel Kenedi, održaće spektakularni koncert pod nazivom „Od Baha do Geršvina“ 10. oktobra na sceni Sava centra na otvaranju 50. BEMUS-a.

Nakon višedecenijske karijere pune milionskih tiraža i vodećih svetskih nagrada, Kenedi je stekao reputaciju kao jedan od vodećih svetskih virtuoza.

Izvodio je muziku najšireg repertoara…od klasičnih kompozitora do Hendriksa, nastupao je sa legendama poput Pola Makartnija i Roberta Planta, svirao je za Britansku kraljevsku porodicu i obišao svet nebrojeno puta nastupajući sa vodećim svetskim orkestrima.

Ljubav prema džezu bila je veoma izražena u karijeri Najdžela Kenedija. Vanvremenski standardi kao što su numere „Summertime“, „They Can’t Take That Away From Me“ i „Porgy and Beš“ obrađeni su u Kenedijevom neponovljivim stilu i zanosu na albumu „Kennedy Meets Gershwin“, objavljenom na 120. godišnjicu Geršvinovog rođenja.

Popularni violinista pred koncert u Beogradu kaže da se Geršvinov rad može sažeto prikazati kroz tri glavna sastojka.

„Kroz fuziju džeza i klasične muzike, prekrasne melodične uticaje jevrejske kulture i kroz jedinstvenu energiju Njujorka. Upravo ova muzika odgovara mojoj prirodi, veštinama i iskustvima!” kazao je Kenedi.

Jubilarni 50. BEMUS održaće se od 10. do 20. oktobra.

Tokom deset dana u beogradskim koncertnim dvoranama i muzejima nastupaće istaknuti solisti, ansalmbi i horovi, a predstaviće se i mladi umetnici.

Karte za ovaj koncert se mogu nabaviti po cenama od 1200, 1900, 2700 i 3500 din.

(Tanjug)