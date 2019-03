Nastavnica iz Srbije u 50 najboljih u svetu

BEOGRAD – Nastavnica informatike iz Kragujevca, Katarina Veljković našla se u 50 najboljih u svetu, saopštilo je danas Udruženje „Živojin Mišić“.

Kako je navedeno, na „Global education&Skills forum“, održanom sedmu godinu za redom od 22. do 25. marta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pobednik i dobitnik nagrade je nastavnik hemije Peter Tabići iz Kenije.

Na forumu se bira pobednik takmičenja „Global Teaćer Prize“, a tim Srbije činili su Katarina Veljković, nastavnica informatike, Tatjana Marković Topalović, nastavnica fizike iz Šapca, Dragan Kuveljić, učitelj iz Prijepolja i Ivona Jovanović, koordinator Udruženja „Živojin Mišić“ kao predstavnik nacionalnog partnera „Varkey Fondacije“.

Ovogodišnji fokus foruma je bio da se učenje koje će rešiti sve probleme više ne gleda kao centralna stvar, već je glavno to da nastavnicima pomoć u radu sa decom budu veštačka inteligencija i obrazovne tehnologije.

Forum je mesto gde se daje na značaju nastavniku, gde se njihova profesija uvažava kao jedna od najbitnijih na svetu i gde su mogućnosti za umrežavanje sa kolegama širom sveta svima na dohvat ruke, navodi se u saopštenju Udruženja.

Forum je okupio 297 govornika, (vrhunskih stručnjaka u oblasti obrazovanja i povezanih polja), 40 ministara obrazovanja, sedam nekadašnjih ministara obrazovanja, preko 2200 delegata iz 114 zemalja i preko 200 predstavnika medija.

Katarina Veljković, jedna od 50 najboljih u svetu, imala je priliku da prisustvuje radionicama VTA (Varkey Teaćer Ambasadors) koje su imale za cilj umrežavanje, povezivanje i predstavljanje projekata širom sveta.

Pobednik, Peter Tabići predaje hemiju u mešovitoj srednjoj školi, u polusušnom delu Rift doline, i uprkos siromaštvu uspeva da sa učenicima osvaja prva mesta na takmičenjima u zemlji, i da svoje učenike šalje na ona na svetskom nivou, navodi se u saopštenju.

On, takođe, 80 odsto svojih prihoda ulaže u školu i za pomoć siromašnima.

„Ono što je najvažnije i što dobijamo kao nastavnici jeste deljenje znanja i saznanja koje do sada nismo imali, i ono što nas čini važnim jeste to da smo mi nastavnici koji spremaju učenike za 21. vek, i da kao pojedinci možemo da učinimo mnogo“, rekla je o značaju foruma za Srbiju Katarina Veljković, navedeno je u saopštenju.

