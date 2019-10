Njegoševa nagrada Jovici Aćinu sa roman „Srodnici“

CETINJE – Pisac Jovica Aćin dobitnik je Njegoševe nagrade za roman „Srodnici“, saopštili su danas organizatori.

Međunarodni žiri za dodelu Njegoševe nagrade u saopštenju o dodeli naveo je kako je roman „Srodnici“ Jovice Aćina „napisan postupkom majstora koji suvereno vlada umećem pripovedanja, jednako kao i gradnjom vrlo složene romaneskne strukture“.

Jovica Aćin nije ni sanjao da će ga ikad „pogoditi“ nagrada koja nosi Njegoševo ime, iako je on njegova ljubav iz detinjstva.

„Njegoš je ipak makrokosmos za mene koji jedva da sam mikrokosmos. Ali, svejedno, sad me njegov prah obasipa. Luča njegovog pesničkog dela kao da potpaljuje svetlost za kojom ja vapim dok pokušavam da ispišem one nečujne šumove u kojima se skriva tutnjava vremena. U meri u kojoj Njegoševo pesništvo prevazilazi nametnute granice, uveren sam da u mome romanu ‘Srodnici’ spone među ljudima utoliko bivaju snažnije što je tih granica manje. Tragao sam za svetlošću, baš kao što je to i Njegoš činio“, kazao je Jovica Aćin.

Njegoševu nagradu Jovici Aćinu uručiće predsednik Crne Gore Milo Đukanović 13. novembra na Cetinju.

Glavni junak romana „Srodnici“ jedan je od retkih smelih pojedinaca, autorov prezimenjak.

Saznavši da priča o njegovom poreklu vodi sve do dalekih Pirineja, on zajedno sa sinovima odlazi na put do Španije.

Porodično stablo, mape i usmena predanja putokazi su u traganju za nestalim precima. Iako sve više putokaza navodi na zaključak da će familija rekonstruisati svoje poreklo, pojavljuju se nepoznanice koje potragu za porodičnim stablom pretvaraju u traganje za fantomima, među kojima je najistaknutiji Belano ili Bolanjo, slavni čileanski pisac.

Ovo je prvi put u novijoj istoriji da Njegoševu nagradu dobija pisac iz Srbije.

