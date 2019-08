Noć muzike na Ušću: Uz klasike i Apokaliptiku

BEOGRAD – Četvrta Noć muzike počela je večeras na Ušću nastupom Simfonijskog orkestra i Hora RTS-a, a u 23.15 pred publiku će izaći svetski popularna grupa „Apokaliptika“.

Biće to dva potpuno različita koncerta pod otvorenim nebom, sa više od 200 izvođača u trajanju od skoro pet časova, koji će publici svih generacija doneti neponovljivo i nezaboravno iskustvo.

Predvođeni dirigentskom palicom Bojana Suđića, Simfonijski orkestar i Hor RTS-a upotpunjeni horom „Kolibri“ otvorili su Noć muzike uz stihove „U svetu postoji jedno carstvo … kolariću paniću … kolo vodi Vasa, kolo se talasa … Beograd volim kad sviće“.

U delu programa „Top klasika“ nizali su se popularnini fragmenati najpoznatijih dela. na prvom mestu bila je to Ohridska legenda Stevana Hristića, zatim Verdijev „Hor Jevreja“.

Usledila su dela Žorža Bizea, Aleksandra Borodina, kao i kompozicije Franca Supea, Artura Markesa, Petra Iljića Čajkovskog i nezaobilaznog Karla Orfa.

Publika je imala priliku da čuje i raskošni glas tenora Anđela Fiorea, koji je prvi put nastupio u Beogradu i između ostalog izveo Verdijevu „La Dona e mobile“.

Fiore, tenor iz Milanske skale za Tanjug je pred nastup rekao da očekuje izuzetan koncert u kome će uzivati zajedno publikom.

Dodao je da deli uzbuđenje svih okupljenih na Ušću, jer do sada nikada nije nastupao pred tako divnom i brojnom publikom na otvorenom.

U ovom delu koncertu koji je završen uz vatromet, nastupio je i Slobodan Trkulja.

Specijalnu muzičku dimenziju i pečat ovogodišnje Noći muzike daće finski sastav „Apokaliptika“, koji je spojem hevi metala i klasike utemeljio novi muzički pravac i zauzeo nezamenljivo mesto na svetskoj sceni.

Program „Plays Metallica by Four Cellos“ ponudiće moćne i originalne interpretacije najvećih savremenih metal hitova, koje će izvesti četvorica virtuoznih čelista.

„Apokaliptika“ će Nakon bogate dvadesetogodišnje karijere, miliona prodatih ploča širom sveta i koncerata održanih u preko 40 zemalja očarati i brojnu beogradski publiku koja se okupila večeras na Ušću.

